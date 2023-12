Syberyjski mróz nadciąga. Może uderzyć w Polskę szybciej, niż przewidywano

Mróz i radykalne ochłodzenie w Polsce może nastąpić już w pierwszych dniach stycznia. Mowa o arktycznej masie powietrza znad Syberii, która „oderwała się” z tego regionu i zaczęła przemieszczać się w stronę Europy.

„Kolejne 2-3 dni zdecydują, czy atlantyckiej masie powietrza uda się go zatrzymać daleko od Polski, czy też o nas zahaczy” – prognozuje serwis Meteoprognoza.pl. W ocenie synoptyków, jeśli mróz syberyjski dotarłby do Polski, to w naszym kraju możemy mieć jednego dnia kompletnie różne zimy.

Pogoda. Syberyjski mróz uderzy szybciej? "Niesamowity kontrast"

"Dałoby to niesamowity kontrast nad Polską. W południe temperatura 4 stycznia sięgałaby od 8 stopni na plusie od -12 stopni" – analizuje Meteoprognoza. Taki wariant oznaczałby, że uderzenie zimy w północno-wschodniej części Polski nastąpiłoby wcześniej, niż zapowiadano, bo spodziewano się nadejścia mrozów w okolicach 6 stycznia.

Arktyczne powietrze, które może przynieść Polsce mroźną zimę już na koniec 2023 roku przynosi na krańcach Syberii do -40 stopni Celsjusza, a na rosyjskich krańcach Europy -22 st. Polska znajduje się obecnie w obrębie wycinka ciepłego niżu, któremu zawdzięczamy w grudniu nietypową, jesienną aurę z dwucyfrowymi temperaturami „na plusie”.

Ostatni dzień roku będzie nad Wisłą ciepły, pochmurny, z możliwymi opadami. - Na termometrach od 2 do 9 stopni Celsjusza - przekazał Polskiej Agencji Prasowej Michał Folwarski, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Źródło: Radio ZET/Meteopronoza.pl