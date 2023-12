Gwałtowna zmiana w pogodzie. Silne mrozy dotrą do Polski

Miłośnicy mroźnej zimy się ucieszą, bowiem Polskę czeka zwrot w pogodzie. Zmiany będą odczuwalne zaraz po Nowym Roku. Najpierw czeka nas stopniowe ochłodzenie, ale w drugim tygodniu stycznia nasz kraj nawiedzą poważne mrozy.

Prognoza pogody na styczeń. Dwucyfrowy mróz dotrze do Polski

Sylwester będzie relatywnie ciepły. W ostatnią noc roku do Polski wkroczy niż Costa, który przyniesie deszcz w całym kraju. Największe opady będą występować na północy kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 2 stopni w Polsce północno-wschodniej, w centrum termometry zanotują ok. 3-4 stopnie, zaś na zachodzie i południu nawet 5-6 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że wszędzie będzie odczuwany silny, porywisty wiatr potęgujący uczucie chłodu.

To jednak ostatnie przebłyski cieplejszej zimy. W drugim tygodniu stycznia termometry będą odnotowywać nawet dwucyfrowe mrozy. Po 10 stycznia mróz wyniesie do -15 stopni Celsjusza w górach i do -10 stopni na terenach nizinnych. Jak donosi portal fanipogody.pl, w tym samym czasie dla krańców północnych i wschodnich Europy prognozowany jest mróz na poziomie nawet -40 stopni Celsjusza.

"Znad Syberii lada chwila zostanie przerzucony bardzo duży chłód. Dotrze on w pobliże Polski. Na początku, za cztery dni, zahaczy o północno-wschodnią część naszego kraju" - ujęto we wpisie portalu meteoprognoza.pl na Twitterze/X.

Źródło: Radio ZET/IMGW/fanipogody.pl/Twitter