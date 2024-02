Synoptycy nie dowierzają, apogeum w piątek. Na termometrach prawie 20 stopni

Od kilku dni w Polsce pogoda jest wyjątkowo sprzyjająca i dość nietypowa, jak na tę porę roku. IMGW podaje, że w najbliższym czasie nasz kraj będzie pod wpływem klina wyżowego Georg, jedynie nad krańce północno-zachodnie pod koniec dnia nasunie się zatoka niżu znad Atlantyku z ciepłym frontem atmosferycznym. Z zachodu płynąć będzie powietrze polarne morskie.

W czwartek 15 lutego spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 3 st. C na północnym wschodzie, około 8-10 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 12 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W górach porywy osiągną nawet 65 km/h.

Pogoda. Na termometrach prawie 20 stopni. Zima już nie wróci?

Spora zmiana prognozowana jest w piątek 16 lutego. Jak pisze Wirtualna Polska, tego dnia czeka nas silne ocieplenie w całym kraju. Pogoda na początek najbliższego weekendu zupełnie nie będzie przypominać zimy, a okres przedwiosenny.

Z prognoz wynika, że temperatura wzrośnie nawet do 14 stopni w cieniu. To oznacza, że w najcieplejszym momencie dnia możemy zobaczyć na termometrach kilka stopni więcej. Fanipogody.pl pisali nawet, że niewykluczony jest wzrost do okolic 20 stopni Celsjusza.

Ważną informacją jest to, że w prognozach nie widać jeszcze powrotu zimy i mrozów. Spadki temperatur nadal będą odczuwalne nocami, ale w ciągu dnia niemal w całym kraju będzie na plusie. Co więcej, prognozy długoterminowe pokazują, że najzimniejsza część zimy jest już za nami.

"Widzimy, że słaby mróz może wrócić do nas nocami na sam koniec miesiąca. Jednak w żaden sposób nie będą to spadki temperatury, które pokażą nam, że zima może pokazać nam jeszcze pazur. Na tę chwilę wygląda, że szala pogodowa przechyla się w regionie na rzecz wiosny" - piszą fanipogody.pl.

Źródło: Radio ZET/ Wirtualna Polska/ fanipogody.pl