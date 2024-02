Przygotowanie plecaka ewakuacyjnego jest przejawem odpowiedzialności. Tego tupu wyprawka, chociaż kojarzy się nam z wybuchem wojny, może okazać się pomocna także w przypadku innych, nagłych sytuacji. Podręczny bagaż warto przygotować na wypadek powodzi, zamieszek czy pożaru. To sytuacje, które trudno przewidzieć. Zazwyczaj wymagają od mieszkańców nagłej ewakuacji z budynków mieszkalnych. Jak poprawnie spakować plecak ewakuacyjny? Na podstawie wytycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przygotowaliśmy poradnik.

Plecak ewakuacyjny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by mieć go przy sobie

„Aby oszczędzić czas i mieć pewność, że zabierzesz wszystko co potrzebne, warto odpowiednio wcześnie zadbać o przygotowanie zestawu ewakuacyjnego, który pomoże Ci w pierwszych dniach poza domem” – tłumaczy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Każdy z domowników powinien mieć oddzielny, gotowy do zarzucenia na ramię plecak” – zaznaczają eksperci.

RCB radzi także, by podręczny bagaż z najpotrzebniejszymi rzeczami mieć wszędzie tam, gdzie może okazać się przydatny. „W związku z tym, że nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował dostępu do zestawu ewakuacyjnego, powinieneś wyposażyć się w oddzielne zestawy dla domu, pracy i do samochodu” – zaznaczają specjaliści. Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym?

Jak spakować plecak ewakuacyjny? To powinno się w nim znaleźć

RCB przypomina, że podczas kryzysu ryzyko braku dostępności do prądu, wody, czy też pożywienia gwałtownie wzrasta. W związku z tym wówczas najpewniej nie będziemy mogli skorzystać z internetu. „Upewnij się odpowiednio wcześnie, że masz wszystko, co będzie Ci potrzebne. Twoim celem jest przetrwanie tygodnia” – zaznacza RCB.

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Zdecydowanie najpotrzebniejsze w przypadku kryzysu są dokumenty (dowód tożsamości, akt własności mieszkania, wypisy księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, dowód ubezpieczenia, akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach). Warto zapakować także pendrive ze skanami wymienionych dokumentów.

Pakując plecak ewakuacyjny, nie możemy zapomnieć o tym, by porządnie wyposażyć apteczkę (leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy, folia termiczna, plastry, bandaże, plastry chemiczne). Z kolei gotówka w niewielkich nominałach może okazać się pomocna, gdy nagle będziemy musieli kupić coś niezbędnego – w kryzysowych sytuacjach nie powinniśmy polegać na kartach debetowych, kredytowych, czy też innych bezgotówkowych sposobach płatności. Mogą bowiem okazać się zawodne.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wymienia jeszcze inne rzeczy, które mogą okazać się przydatne w czasie ewentualnego rozpoczęcia działań wojennych lub pojawienia się innego zagrożenia. Eksperci radzą, by do plecaka ewakuacyjnego zapakować również:

radio na baterie + baterie, latarka + baterie,

komplet sztućców,

kurtka przeciwdeszczowa,

śpiwór,

worki na śmieci,

gwizdek,

zapalniczka lub zapałki,

maski oddechowe lub ochronne,

ubranie na zmianę,

mydło i żel do dezynfekcji,

kombinerki, łom, narzędzie wielofunkcyjne,

mapa z lokalnymi drogami, kompas, busola, GPS,

otwieracz do puszek,

posiłki na 2 dni,

nóż, ołówek, notes,

butelka filtrująca z nowym filtrem,

gumy, sznurki, opaska zaciskowa.

Źródło: Radio ZET/Rządowe Centrum Bezpieczeństwa