W nocy nawet 7 stopni na minusie. IMGW ostrzega: opady, gołoledź i mgły

W nocy będzie pochmurno. Lokalnie możliwe są słabe opady śniegu. We wschodniej połowie kraju miejscami może wystąpić marznąca mżawka powodująca gołoledź. Na wschodzie, południu i Pomorzu zapowiadane są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

IMGW: w nocy marznące opady, gołoledź i mgły

Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Kaszubach i na Podhalu, w centrum ok. zera, do 2 stopni na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni i wschodni. W górach porywisty do 55 km/h.

We wtorek pochmurno niemal w całym kraju, tylko nad morzem i w górach przejaśnienia. W całym kraju słabe opady deszczu, mżawki i lokalnie śniegu. Rano na południu kraju wystąpią opady marznące i będzie tam ślisko. W wielu miejscach wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na północy kraju, 2 stopnie w centrum, do 4 na Opolszczyźnie. Wiatr będzie słaby, północny i północno-wschodni, tylko w górach porywy wyniosą do 55 km/h.

RadioZET.pl/ Jacek Buraczewski (PAP)