Wybuch lata w sierpniu? Nowa prognoza na weekend. W niedzielę spory wstrząs

Pojawiła się nowa prognoza pogody IMGW. - W sobotę 12 sierpnia będzie pogodnie. Przewidujemy dużo słońca i brak opadów. Temperatura od 22 stopni Celsjusza - zwłaszcza lokalnie nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat i na Zamojszczyźnie. Cieplej - do 27 st. C. w centrum kraju i na krańcach zachodnich do 29 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowych, a na wschodzie - północno-zachodnich - powiedziała PAP synoptyk Małgorzata Tomczuk z IMGW.

Z kolei w niedzielę 12 sierpnia od zachodu nasunie się front, który przyniesie więcej chmur, przelotne opady i burze. Według IMGW będą one występować przede wszystkim na zachodzie.

Wybuch lata w sierpniu? Nowa prognoza na weekend

- W środku dnia front będzie ukośnie przebiegać przez obszar Polski - od Dolnego Śląska po Mazury. Ponieważ jednak będzie on wędrować od zachodu, to pogoda najpierw zepsuje się w regionach zachodnich, potem w centrum, a w końcu na północnym wschodzie - dodała synoptyk.

Wraz z frontem przemieszczać będzie się zimniejsze powietrze. Chłodniej będzie na wybrzeżu - tuż przy brzegu, przy wiejącym od morza wietrze, temperatura może wynosić ok. 20, nieco ciepłej będzie w głębi lądu - 24-27 st. C.

Oglądaj

- Im dalej na wschód tym cieplej. W zasadzie poza częścią ogarniętą przez front nasuwający się na Wielkopolskę, gdzie będzie 28-29 stopni, słupek rtęci na termometrach będzie utrzymywał się na poziomie 28-31 stopni - wynika z analiz IMGW. Obok przelotnych opadów deszczu może pojawić się grad i burze, podczas których może wystąpić porywisty wiatr do 70 km/h.

W poniedziałek, wtorek i środę nadal będzie upalnie i burzowo. Temperatura maksymalna wyniesie 28-33 stopnie, nad morzem może być okresami chłodniej, od 22 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, nad morzem okresami północny. W czasie burz porywy do 70 km/h.

"Piątek przyniesie już temperatury w okolicach 22-23 stopni w całym kraju. Weekend to będą już dni gorące z temperaturami powietrza na zachodzie Polski dochodzącymi do 26 stopni powyżej zera. W sobotę na zachodzie, a w niedzielę w pasie centralnym kraju będzie już blisko upału, ponieważ termometry wskazywały będą nawet 28-29 stopni Celsjusza. Wraz z nadejściem nowego tygodnia do kraju wracają bardzo wysokie temperatury" - pisze portal FaniPogody.pl.

RadioZET.pl/ Agnieszka Grzelak-Michałowska (PAP)/ IMGW/ Fanipogody.pl