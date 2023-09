Wyjątkowa prognoza długoterminowa. Takie będą ostatnie dni lata. Wiadomo, kiedy zmiana

W nocy z poniedziałku na wtorek (18/19 września) IMGW prognozuje w zachodniej połowie kraju stopniowy wzrost zachmurzenia i postępujące od zachodu do centrum opady deszczu i lokalne burze. W tym regionie może spaść do 20 mm deszczu. Noc będzie ciepła, od 13 st. C do 18 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od 10 st. C do 14 st. C. Silniejszy wiatr w rejonach podgórskich, na Pogórzu Karpackim porywy do 70 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane lub duże. "Przelotne opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Gdzieniegdzie, głównie we wschodniej połowie kraju, burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm" - podkreśla IMGW.

Prognoza długoterminowa IMGW. Kiedy ochłodzenie?

We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 st. C na Pomorzu i nad morzem do 25 st. C na wschodzie, w rejonach podgórskich około 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pogórzu Karpackim okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich, początkowo na wschodzie południowy. W czasie burz porywy do 60 km/h.

Według IMGW w środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 20-21 st. C na północy i w dolinach górskich do 24 st. C na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni.

W czwartek synoptycy prognozują, że będzie pogodnie. "Tylko na południowym wschodzie i w Karpatach okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu" - wskazuje IMGW. W czwartek temperatura wyniesie od 23 st. C do 27 st. C, w dolinach karpackich około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w kotlinach sudeckich okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych.

W weekend deszcz i burze. IMGW: nadal będzie ciepło

Jak podaje IMGW, w piątek od zachodu postępować będzie stopniowy wzrost zachmurzenia, opady deszczu i lokalne burze. Na wschodzie możliwe jeszcze więcej słońca i ciepło, do 27 st. C. Wiatr południowy, okresami porywisty, w czasie burz do 65 km/h.

Natomiast w weekend gdzieniegdzie synoptycy prognozują opady deszczu i możliwe burze, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura w sobotę i w niedzielę wyniesie od około 19 st. C do około 25 st. C.