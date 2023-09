Pył saharyjski nad Polską. Zderzy się z niżem Jan. Te osoby powinny uważać

Pył saharyjski pojawił się nad Polską. Grzegorz Walijewski z IMGW wyjaśnił, że jeżeli spojrzymy w górę i zobaczymy złote, może troszkę jasnobrązowe niebo, to jest to efekt tego pyłu, który faktycznie jest nad naszymi głowami.

- Nad Saharą są silniejsze porywy wiatru i one unoszą ziarenka piasku w wyższe warstwy atmosfery i później mogą one wędrować nad stary kontynent - Europę - powiedział synoptyk. Zaznaczył, że pył przywędrował znad Afryki wraz z wyżem i zwrotnikowym powietrzem.

Pył saharyjski nad Polską. Od zachodu idzie niż Jan

- Ale od zachodu idzie do nas niż Jan i na froncie atmosferycznym, który oddziela niż od wyżu, dziś po południu i w nocy wystąpią opady deszczu i burze i wraz z nimi on po prostu spadnie - dodał.

Przekazał, że delikatnie gdzieś ten pyłek może się pojawić na samochodach, balustradach czy balkonach. - Ale stężenie jest niewielkie, więc tylko co niektórzy go zobaczą. Szczególnie, że podczas burz spadnie około 20 litrów opadu, więc jest duża szansa, że ten pył spłynie - powiedział Walijewski, dodając, że już we wtorek, wraz z przejściem frontu, pyłu już nie będzie.

- Taka sytuacja zdarza się co roku kilkanaście razy. Nie jest to zjawisko anormalne. W momencie, kiedy dociera do nas zwrotnikowe powietrze, to jest duża szansa, że wraz z nim może dotrzeć pył z Sahary. Jednak nie zawsze, bo to nie jest tak, że jak przypłynie zwrotnikowe powietrze, to do razu przyniesie pył. Muszą też być odpowiednie warunki nad Afryką, żeby ten pył mógł się unieść - wyjaśnił Walijewski.

Pył znad Sahary. Te osoby powinny uważać

Podkreślił, że jak wiadomo około 15 proc. powietrza, które dociera do Polski jest zwrotnikowe, choć nie zawsze z pyłem. - A wraz ze zmianami klimatu, kiedy to zwrotnikowe powietrze śmielej dociera do Europy i powoduje fale upałów, zdarza się coraz częściej - dodał. - Zwykle w południowej części Europy to stężenie jest wyższe niż u nas - zaznaczył.

Przekazał, że osoby, które mają problemy z płucami, astmatycy, muszą uważać, bo to może faktycznie jakoś na nich zadziałać. - Ale nie jest to duże stężenie - podkreślił.

Marta Stańczyk (PAP)