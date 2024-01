Znamy datę końca mrozów w Polsce. Prognozy długoterminowe pokazują ocieplenie

Fala siarczystego mrozu znad Skandynawii rozlała się po Polsce. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadła do minus 21,9 stopni w Gołdapi i minus 21,1 w Kętrzynie w województwie warmińsko-mazurskim – podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy przedłużyli 8 stycznia ważność ostrzeżeń pogodowych dla północno-wschodniej części kraju.

Prognoza długoterminowa. Kolejne dni z silnym mrozem

Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? Wtorek zapowiada się słonecznie w całym kraju. Tylko na północy możliwy jest słaby opad śniegu. Nadal będzie bardzo mroźnie - w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura wyniesie od minus 22 stopni Celsjusza na wschodzie do minus 6 na Wybrzeżu. W dzień termometry wskażą od minus 11 stopni w rejonach podgórskich do 2 stopni nad morzem.

Środa przyniesie kontynuację słonecznej i mroźnej pogody na przeważającym obszarze kraju. Na północnym wschodzie prognozowane są opady śniegu oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura w nocy spadnie do minus 23 stopni w rejonach podgórskich Karpat. W dzień na termometrach zobaczymy od minus 7 do 2 stopni.

Od czwartku do niedzieli strefa opadów śniegu będzie stopniowo rozszerzać się na cały kraj. Na Pomorzu okresami pojawią się także opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od minus 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 1 stopnia na Wybrzeżu. W dzień od minus 8 na południu do 4 stopni nad morzem. Od soboty wzrośnie prędkość zachodniego wiatru i będzie on okresami dość silny oraz porywisty – miejscami do 65 km/h.

Kiedy ocieplenie? IMGW pokazał mapy

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB przedstawiło także aktualizację modelu długoterminowego ECMWF EPS. Trzeci tydzień roku będzie prawdopodobnie zimny. Na ocieplenie i dodatnie temperatury możemy liczyć w okresie od 21 do 28 stycznia. "Prognoza numeryczna może ulec zmianie. Anomalie średniej temperatury powietrza przedstawione dla lat 1991 - 2020" – zastrzega Instytut.

