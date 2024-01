"Watykan powinien pozwolić duchownym na małżeństwa". Zaskakujące słowa doradcy papieża

Arcybiskup Charles Scicluna to wysoki rangą urzędnik watykański, a zarazem doradca papieża Franciszka. Duchowny udzielił wywiadu gazecie "Times of Malta", w którym podzielił się szokującym wnioskiem. - Kościół rzymskokatolicki powinien poważnie przemyśleć zezwolenie księżom na zawieranie małżeństw - powiedział.

"Dlaczego mielibyśmy stracić młodego człowieka?"

Dodał też, że jeśli to zależałoby od niego, zmieniłby zasady wymagające od księży celibatu. - Dlaczego mielibyśmy stracić młodego człowieka, który byłby świetnym księdzem, tylko dlatego, że chciał się ożenić? - pytał w wywiadzie.

Duchowny stwierdził też, że "mężczyzna może kochać kobietę". - W obecnej sytuacji musimy wybierać między nią a kapłaństwem, a niektórzy księża radzą sobie z tym potajemnie angażując się w sentymentalne związki - mówił.

Małżeństwa księży? "Nie wszyscy są otwarci na ten pomysł"

Duchowny zapewnił też, że "otwarcie mówi o tym w Rzymie". - Jednak decyzja nie należy do mnie - dodał. Zauważył też, że do XII wieku Kościół katolicki pozwalał swoim duchownym na zawieranie związków małżeńskich. - Chciałbym, aby Watykan powrócił do tego stanowiska, jednak nie wszyscy są tam otwarci na ten pomysł - stwierdził.

Charles Scicluna od 2018 roku piastuje funkcję sekretarza adiunkta w Dykasterii Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej. Jest odpowiedzialny za badanie zarzutów wykorzystywania nieletnich przez duchownych na całym świecie.

Źródło: Radio ZET/"Times of Malta"/Dziennik.pl