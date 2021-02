18-latek w BMW doprowadził do tragicznego wypadku. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba nie żyje, a trzy zostały ranne - to tragiczny bilans wypadku w Przytocznie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 18-letni kierujący BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Do tragicznego wypadku w miejscowości Przytoczno doszło we wtorek wieczorem. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 18-letni kierujący BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w jadący w tym samym kierunku ciągnik rolniczy z podczepionym zbiorkiem do przewozu płynnych ładunków.

W wyniku uderzenia zginął 26-letni pasażer BMW. Pasażerka była wycinana z wraku przez strażaków przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi. Policjanci prowadzili czynności na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora.

RadioZET.pl