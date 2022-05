Nie żyje była dziennikarka TVP. Miała 56 lat

Agnieszka Gawerska-Jabłonowska przez wiele lat była związana z Telewizją Polską. Pracowała w redakcji "Panoramy", była korespondentką TVP w Rzymie i wydawcą magazynu "Reporter Polski". O śmierci 56-latki poinformowała jej córka.

"Świetna dziennikarka i super koleżanka. Ciepła, mądra, pracowita. To ona przygotowywała się do wejścia na żywo do «Panoramy» z Placu św. Piotra gdy odszedł JP2 (Jan Paweł II - red.). «Panorama» wtedy jedyny raz w historii, nie została wyemitowana, a na obu antenach TVP pojawił się komunikat przygotowany przez księdza z red. katolickiej. Godzinę później nadaliśmy wydanie specjalne, które zaczęła oczywiście Agnieszka. Profesjonalnie, spokojnie, konkretnie mimo emocji, które rozwalały nas wszystkich. Teraz też nami targają emocje. Aga, zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć" - napisał na Facebooku Dariusz Łukawski, były dziennikarz TVP.

"Doskonała w opracowywaniu najtrudniejszych nawet tematów reporterskich, niezawodna i profesjonalna, otwarty na świat Człowiek i wspaniała Przyjaciółka. Jestem wdzięczna, że nasze ścieżki połączyły się na te parę lat. Dużo Ci zawdzięczam" - dodała Monika Sieradzka, również była dziennikarka TVP.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl