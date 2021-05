Andrzej Duda zakpił z Donalda Tuska. "Wymiękł"

Andrzej Duda udzielił wywiadu telewizji wPolsce.pl. W jednym z poruszonych wątków zakpił z politycznych przeciwników w kontekście ubiegłorocznych wyborów, w których wywalczył reelekcję.

Kilka uwag poświęcił wicemarszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Przyznał, że on i jego sztab do końca nie wierzył, że PO wystawi w wyścigu po prezydenturę właśnie Kidawę-Błońską.

Andrzej Duda kpi z przygotowań PO do wyborów prezydenckich. O Tusku: "Wymiękł"

"Nikt nie przewidział pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to mówię. Nikt nie przewidział. I w sumie jak jej kandydatura się pojawiła, rzeczywiście, było to dla mnie, myślę, że dla nas wszystkich było to zaskoczenie" – mówił.

Z kolei w nawiązaniu do Donalda Tuska przyznał, iż przewidział, że były premier nie odważy się stanąć drugi raz do wyborów prezydenckich (przegrał w 2005 roku II turę z Lechem Kaczyńskim, przyp.). "Natomiast, oczywiście, wielu przewidywało, że będzie to Donald Tusk. Ja uważałem, że nie. Uważałem, że nie będzie to Donald Tusk. Że się nie odważy, że trzeba stanąć do wyborów i można je przegrać. I uważałem, że on sobie na to nie pozwoli. I miałem rację. Uważam, że rzeczywiście wymiękł" – skwitował ze śmiechem prezydent Duda.

Jego zdaniem od samego początku najgroźniejszym kontrkandydatem byłby Rafał Trzaskowski. Potwierdziły to same wybory – kandydatów dzieliło nieco ponad 400 tys. głosów.

RadioZET.pl/Wpolityce.pl