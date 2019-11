Biskup Bronisław Dembowski nie żyje. W ciężkim stanie trafił do szpitala

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Bp Bronisław Dembowski nie żyje. Informację o śmierci biskupa seniora diecezji włocławskiej przekazał moderator kurii ks. parł. Lesław Witczak.

Pogrzeb bp Dembowskiego odbędzie za tydzień w sobotę we włocławskiej katedrze. Bp Dembowski - zgodnie ze swoją wolą - spocznie w krypcie biskupów włocławskich w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Bp Bronisław Dembowski nie żyje. Kim był?

Ks. bp Dembowski w czwartek po południu został przewieziony do szpitala we Włocławku. Jego stan był ciężki. Zmarł około pierwszej w nocy w sobotę. Do ostatnich dni był sprawny.

Biskup Dembowski urodził się 2 października 1927 roku w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Miał czworo starszego rodzeństwa. W wieku dziesięciu lat został osierocony przez ojca. W 1942 roku jego matka i jedna z sióstr zostały rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbrueck.

Biskup należał do Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim znalazł się w Mościcach koło Tarnowa, gdzie w 1946 roku uzyskał maturę. W latach 1946-1950 studiował filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał pracę u profesora Tatarkiewicza. Przez rok pracował w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, jako wychowawca chłopców.

W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 roku od kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w parafii Piastów. Od jesieni 1955 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozofii KUL. W 1961 roku uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Od końca 1956 roku do marca 1992 był rektorem kościoła św. Marcina na ul. Piwnej w Warszawie i kapelanem mających tam dom zakonny Sióstr Franciszkanek. Od 1957 roku do chwili mianowania biskupem włocławskim był asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych i do 1975 roku był duszpasterzem niewidomych w archidiecezji warszawskiej.

Od 1962 r. wykładał historię filozofii w ATK. W czerwcu 1969 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w rok później został powołany na stanowisko docenta w ATK. W tym samym roku rozpoczął wykłady z historii filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym.

Biskup Dembowski w latach 1969-70, 1975-76 przebywał na urlopie naukowym w Stanach Zjednoczonych. W 1981 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 roku - profesorem zwyczajnym. Od 1982 roku był dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, które w 1988 roku stało się Papieskim Wydziałem Teologicznym. Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku przy współpracy ks. Dembowskiego przy kościele św. Marcina zawiązał się Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. W 1988 roku ks. Dembowski brał udział w obradach tzw. Okrągłego Stołu, jako jeden obserwatorów strony kościelnej.

25 marca 1992 roku ks. Dembowski został mianowany przez Jana Pawła II biskupem włocławskim. Od 26 kwietnia 2003 roku był biskupem seniorem.

RadioZET.pl/PAP