Pedofilia w kościele, w diecezji kaliskiej ujrzała światło dzienne za sprawą kolejnej produkcji braci Sekielskich. Dokument przedstawiał historię trzech chłopców – braci Bartłomieja i Jakuba oraz Andrzeja – wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej – Arkadiusza H., którego przełożonym był biskup Janiak. Hierarcha miał kryć przestępstwa seksualne podległego mu księdza.

Sprawa trafiła do Watykanu, spotkała się z potępieniem ze strony prymasa Polski Wojciecha Polaka.

"Więzi": Biskup Edward Janiak łamie papieski zakaz. Zarzuca się mu tuszowanie pedofilii

Biskup poszedł na konfrontację z prymasem, a dziś nie stosuje się do zakazu pracy w diecezji nałożonego przez papieża Franciszka.

Wedle źródeł „Więzi”, w ciągu ostatnich tygodni bp Janiak co najmniej dwukrotnie przyjeżdżał do kaliskiej kurii diecezjalnej. Ostatnio miało to miejsce 25 sierpnia br. Nic sobie nie robiąc z zarządzenia Stolicy Apostolskiej, zawieszony biskup kaliski rozmawiał z pracownikami kurii

- pisze katolickie pismo „Więź”.

Sytuacja dowodzi, że hierarcha czuje się całkowicie bezkarny. Może liczyć na wsparcie państwa – podległa rządzącym prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania ws. Janiaka ws. tuszowania pedofilii przez podległego mu księdza. Informację przekazała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Cała ta sytuacja pokazuje przede wszystkim butę bp. Janiaka. Nie czuje się on związany nawet papieskimi zaleceniami. Korzystając z wpływów, jakie posiada, konsekwentnie kreuje w diecezji kaliskiej atmosferę oczekiwania na swój triumfalny powrót w glorii osoby pomówionej i niewinnie prześladowanej

- kontynuują „Więzi”.

Pod koniec czerwca Watykan przekazał, że diecezji kaliskiej będzie przewodził abp Grzegorz Ryś. Papież nominował go na administratora. Biskup Janiak dostał polecenie, by przebywał poza diecezją, gdy toczy się postępowanie ws. jego zaniedbań. Teraz okazuje się, że nie dość że łamie papieski nakaz, to może przy tym ingerować w postępowanie prowadzone przez Watykan.

RadioZET.pl/Wiez.com/