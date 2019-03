Zwłoki w oczku wodnym. Ciało zauważyli spacerowicze

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zwłoki w daleko posuniętym rozkładzie zauważyli w niedzielę goście spacerujący po Parku Śląskim w Chorzowie. Ciało znajdowało się w jednym z oczek wodnych w Rosarium. Natychmiast powiadomiono obsługę Parku i policję.

„Z uwagi na daleko idący rozkład ciała denata, ciężko było określić jego płeć” – mówią funkcjonariusze. Nie jest wykluczone, że do śmierci doszło kilka miesięcy temu.

Przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów. Ze wstępnych ustaleń wynika jednak, że zmarły to mężczyzna, a ciało mogło trafić do oczka wodnego jeszcze przed zimą, o czym ma świadczyć jesienna odzież i fakt, że zimą Rosarium jest zamknięte dla zwiedzających. Jak tłumaczy policja, zwłoki były ukryte w szuwarach, co utrudniło ich wcześniejsze znalezienie.

Policja czeka teraz na wyniki sekcji zwłok. Ma ona pomóc w ustaleniu czasu i przyczyn śmierci.

RadioZET.pl/infokatowice.pl/MK