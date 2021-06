„Czarnek, idź precz!”. Dyrektorzy protestują przeciw upolitycznianiu szkół

Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zmiany w prawie oświatowym. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez rząd do końca drugiego kwartału. Resort chce między innymi zwiększyć władzę kuratorów oświaty nad dyrektorami.

Jeśli zmiany wejdą w życie, dyrektor szkoły nie będzie mógł zorganizować w placówce zajęć przygotowanych przez stowarzyszenie czy pozarządową organizację bez wcześniejszego zwrócenia się o opinię do kuratorium. Ułatwione zostałoby również zwalnianie dyrektorów bez wypowiedzenia w ciągu dwóch tygodni, jeśli nie zrealizują wskazanych zaleceń organu sprawującego nadzór.

Dyrektorzy protestują przeciw upolitycznieniu szkół

– Czarnek chce wprowadzić centralne sterowanie. Na to naszej zgody nie ma – mówi Radiu ZET dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi, Agnieszka Błażejczyk. Podkreśla, że oliwy do ognia dolała wypowiedź ministra Przemysława Czarnka, który w jednym z wywiadów powiedział, że "nie ma czegoś takiego jak autonomia szkół".

Narzuca się z góry określoną tematykę i wszystko, co poza tym, będzie zakazane i niedozwolone w szkole. Agnieszka Błażejczyk, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi

Błażejczyk krytykuje taką politykę resortu edukacji wobec szkół. – Myślę, że to ma krótkie nogi, bo takie czasy już były. Moi rodzice to 88-letni nauczyciele. Wczoraj mi powiedzieli „nie denerwujcie się, my przez to przeszliśmy. To przyniesie odwrotny skutek" – mówi dyrektorka łódzkiej szkoły.

Poniedziałkowy ogólnopolski protest przed Ministerstwem Edukacji pod hasłem "Czarnek, idź precz!" został zaplanowany na godzinę 18:00.

RadioZET.pl/bip.gov.pl/