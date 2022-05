Za tydzień, gdy tylko skończy się matura 2022, uczniowie z ostatnich klas podstawówek podejdą do egzaminu ósmoklasisty. Potrwa on trzy dni - od 24 do 26 maja. Na portalu radiozet.pl będziemy publikować odpowiedzi i nieoficjalne rozwiązania zadań z każdej części egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części. 24 maja, we wtorek, o godz. 9 uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego. Na napisanie tej części uczniowie mają 120 minut. Dzień później, 25 maja, na ósmoklasistów czeka matematyka (egzamin potrwa 100 minut), a ostatniego dnia języki obce (90 minut).

Najwięcej uczniów (97,5 proc.) zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2 proc. uczniów ósmych klas. Oprócz tego przygotowane są testy z francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego - łącznie przystąpi do nich 0,3 proc. zdających.

Egzamin ósmoklasisty. Będziemy mieć odpowiedzi

Ale to matematyki, jak mówi Dobrawa Szlachcikowska, matematyczka, z zespołu Pi-stacja, uczniowie wciąż obawiają się najbardziej na egzaminie. Zwłaszcza po miesiącach nauki zdalnej. - Teraz najlepiej zrobić sobie diagnozę wiedzy, znaleźć luki i ćwiczyć te działy, w których są braki – podpowiada nauczycielka.

Pi-stacja, która oferuje uczniom m.in. darmowe wideolekcje i korepetycje z przedmiotów ścisłych, przygotowała także próbny egzamin ósmoklasisty. Pobrało go już ponad 10 tys. osób. Na stronie opublikowane są odpowiedzi do arkusza, ale także nagranie, jak trzeba rozwiązać poszczególne zadania. - Okazało się, że dużo problemów młodzież miała z potęgami. Braki są także z geometrii, figur na płaszczyźnie, brył. Tego działu uczniowie najczęściej się obawiają – wylicza Dobrawa Szlachcikowska. - Ósmoklasiści często też boją się zadań otwartych i nawet do nich nie podchodzą, a warto chociaż spróbować, bo to może dać jeden, dwa punkty – dodaje matematyczka.

Nauczycielka z zespołu Pi-stacja, 25 maja, w dniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, rozwiąże dla nas arkusz, omówi go i podpowie, na co trzeba było zwrócić uwagę. Na portalu radiozet.pl przedstawimy również nieoficjalne rozwiązania zadań z polskiego (24 maja) i angielskiego (26 maja) przygotowane przez nauczycieli. Odpowiedzi będziemy publikować w dniach egzaminów, po godz. 13, gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni oficjalne arkusze.

Egzamin ósmoklasisty. Kiedy wyniki?

- Egzamin ósmoklasisty przygotowuje już uczniów do zmierzenia się z maturą. Dobór zadań jest przekrojowy, można mieć 100 proc, ale trzeba wykazać się nie tylko wiedzą, znajomością teorii, ale trzeba też mieć pomył na znalezienie właściwiej odpowiedzi – komentuje Szlachcikowska.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty napisze 502,6 tys. uczniów z prawie 12,6 tys. szkół. W tym roku wśród zdających będzie też 7150 uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Ta grupa ma mieć przetłumaczone polecenia na ukraiński i wydłużony czas na rozwiązanie zadań – z polskiego o 60 min, z matematyki o 50 min, a z jęz. obcego o 45 min. Najwięcej Ukraińców jako jęz. obcy wybrało angielski (73,7 proc.) i rosyjski (25,3 proc.).

W tym roku ósmoklasiści mieli zdawać także egzamin z kolejnego, wybranego przez siebie przedmiotu (z historii, biologii, geografii, fizyki, chemii). Z powodu pandemii odłożono ten pomysł, ale teraz już wiadomo, że w ogóle nie dojdzie on do skutku. Wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 8 lipca. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty brane są pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

