Przemysław Czarnek w Strzelcach Krajeńkich zakończył piątkową wizytę w województwie lubuskim. W tamtejszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wziął udział w spotkaniu z dyrektorami innych takich placówek w regonie. Szef MEiN zapowiedział odejście od obligatoryjnego egzaminu ósmoklasisty w szkołach specjalnych.

Egzamin ósmoklasisty nieobowiązkowy. Przemysław Czarnek zapowiada zmiany

– Jeśli ktoś chce poddać się takiemu egzaminowi – dziecko, rodzic dziecka – będzie miał taką potrzebę po to, żeby iść dalej, iść wyżej, to będzie oczywiście przystępował do egzaminu. Ale jest grono dzieci, które nie potrzebują takiego egzaminu. Jest to dodatkowy stres niepotrzebny dla dziecka, niepotrzebny dla rodziców, niepotrzebny dla nauczycieli i praca, która mogłaby być inaczej spożytkowana. Taki jest postulat państwa dyrektorów i to taki postulat, z którym wszyscy się zgadzali i jestem przekonany, że w całej Polsce spotka się z przychylnością – powiedział na konferencji prasowej Czarnek.

Minister edukacji i nauki zapowiedział, że na najbliższym kierownictwie resortu podda tę propozycję pod dyskusję. – I będziemy szli właśnie w tym kierunku, czyli egzaminy ósmoklasistów w szkołach specjalnych dobrowolne, a nie obligatoryjne – dodał.

Na pytanie PAP, kiedy ewentualnie taka zmiana mogłaby wejść w życie, powiedział, że dyrektorzy, z którymi w piątek rozmawiał, postulowali, aby nastąpiło to jeszcze w tym roku szkolnym, czyli by egzamin ósmoklasisty był nieobowiązkowy już w 2022 roku.

RadioZET.pl/PAP