Państwa V4 będą wspólnie w ramach UE i NATO podejmować kolejne działania, by przekonać Rosję, że ataki na inne państwa są kosztowne. Nasz przekaz do Rosji jest jasny: dialog to lepsze instrumentarium osiągania celów niż siła militarna - powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Przekazał, że premier Mateusz Morawiecki zwołał wideokonferencję ws. ostatnich działań ze strony Rosji.