„Januszowi Korwin-Mikkemu należałoby dać w pysk”. Awantura o Ukrainę w Sejmie

- Januszowi Korwin-Mikkemu należałoby dać w pysk; w ten sposób trzeba by było postępować z takimi gnidami, które podważają to, co dzieje się na Ukrainie i podważają polską rację stanu - stwierdził w Sejmie poseł PiS Piotr Kaleta.

Wojna w Ukrainie to nie tylko działania zbrojne na terenie broniącego się kraju, to także walka rosyjskich propagandystów próbujących pokazać inwazję jako „specjalną operację wojskową” mającą doprowadzić do „denazyfikacji” Ukrainy. Dużo energii Rosja poświęca próbom przekonania, że to Ukraińcy odpowiadają za popełnianie podczas wojny zbrodnie, na przykład masakrę w Buczy.

W toczonej w polskim Sejmie dyskusji posłowi Konfederacji Januszowi Korwin-Mikkemu stawiano zarzuty powielania przekazów rosyjskie propagandy. Za „wpisy w mediach społecznościowych, w których poddawał w wątpliwość zbrodnie, które wojsko rosyjskie popełniło w ukraińskiej Buczy” wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie naganą złożył poseł KO Dariusz Joński. Znacznie dalej zapędził się poseł PiS Piotr Kaleta, który powiedział, że Korwinowi „należałoby dać w pysk”.

Janusz Korwin-Mikke oskarżony o powielanie rosyjskiej propagandy

Do awantury doszło podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Występujący w imieniu PiS Piotr Kaleta podkreślił, że ważne jest, by w tym szczególnym momencie dla bezpieczeństwa ojczyzny posłowie - wypowiadając się zarówno z mównicy sejmowej, jak i w mediach - mówili wspólnym głosem naszego narodu.

- Przyszło nam żyć w takim czasie i mieć przedstawicieli w tej Izbie, którzy w sposób arogancki i bezczelny nie zgadzają się z naszymi argumentami, podważają je. A jednocześnie możemy odnosić wrażenie, że wspierają te osoby, które dokonują tak haniebnych i podłych czynów na Ukrainie, jak mordowanie Ukraińców - oznajmił poseł.

Kaleta przywołał sytuację z 2014 r., kiedy obecny poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke spoliczkował ówczesnego europosła PO Michała Boniego, nazywając go „gnidą, człowiekiem bez honoru”.

- Czyż w ten sposób nie powinno się postąpić dzisiaj z nim? Tak po prostu, zwyczajnie, Januszowi Korwin-Mikke dać po prostu w pysk za to, co robi? Nawet tak, jak on mówił, żeby lać takie osoby kijem. W ten właśnie sposób trzeba by było postępować z takimi gnidami, które w ten sposób podważają to wszystko, co się dzieje na Ukrainie i podważają polską rację stanu – oznajmił Kaleta.

Poseł PiS przypomniał, że Korwin-Mikke nazywa Władimira Putina „ekscelencją”. - Temu człowiekowi należałoby dać po pysku, pod warunkiem, że to byłby prawdziwy mężczyzna. Jaki jest, widzimy. W związku z tym spuśćmy kurtynę milczenia nad postępowaniem tego człowieka, ale nie zostawiajmy tego w ten sposób - oświadczył Kaleta.

Poseł PiS poparł złożony przez KO wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie Korwin-Mikkego.

RadioZET.pl/PAP/Aleksandra Rebelińska

