W Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach ratownicy TOPR odnaleźli ciało jednego z dwóch poszukiwanych od soboty grotołazów – poinformował w czwartek po godz. 22 ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.

Cały czas trwają poszukiwania drugiej osoby.

Grotołazi uwięzieni w Jaskini Wielka Śnieżna

Sześciu grotołazów weszło do tej jaskini w ubiegły czwartek. Dwóch z nich zostało odciętych przez wodę, która zalała część korytarza w tzw. Przemkowych Partiach. Czterej pozostali po wyjściu z jaskini w sobotę późnym popołudniem zawiadomili ratowników TOPR.

Jaskinia Wielka Śnieżna jest najdłuższa i najgłębsza w Tatrach. Długość jej korytarzy wynosi niemal 24 km, choć nie wszystkie zostały dokładnie zbadane. Jest to jaskinia o skomplikowanych, wąskich korytarzach i przesmykach, ma kilka wejść.

Jak poinformował w środę TPN, do odwołania obowiązuje zakaz wejścia do Jaskini Wielkiej Śnieżnej i do wszystkich jaskiń w Wyżniej i Niżniej Świstówce.

