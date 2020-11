Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski, dziennikarze "Gazety Wyborczej", zostali laureatami prestiżowej Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2020. Wyróżnienia honorowe trafiły do Zbigniewa Nosowskiego (Więź.pl) oraz Janusza Schwertnera (Onet). W specjalnej, pozaregulaminowej uchwale Kapituła wyróżniła również Karolinę Bacę-Pogorzelską (BiznesAlert.pl) oraz Piotra Czabana (TVN24) za zorganizowanie akcji #uwolnićomara.

W tym roku gala wręczenia nagrody, co roku będąca świętem polskiego dziennikarstwa, odbyła się w reżimie sanitarnym, bez udziału gości. Uroczystość można było śledzić wyłącznie online, a nominowani łączyli się za pomocą komunikatorów internetowych. Laureatami 16. edycji tego prestiżowego konkursu dziennikarskiego zostali Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski za cykl artykułów ujawniających rażące nieprawiedłowości przy zakupie maseczek i respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia, które były publikowane między majem a lipcem 2020 roku na łamach “Gazety Wyborczej”.

Tradycyjnie Kapituła przyznała również dwa honorowe wyróżnienia. Otrzymali je Zbigniew Nosowski za artykuły „Jak to się robiło w diecezji kaliskiej" z 4 czerwca i 22 czerwca 2020 opublikowane w serwisie Więź.pl, ujawniające tuszowanie kolejnych skandali seksulanych, do których dochodziło w diecezji zarządzanej przez biskupa Edwarda Janiaka, oraz Janusz Schwertner za reportaż "Miłość w czasach zarazy", który ukazał się 3 lutego 2020 roku w Onecie - wstrząsający obraz upadku polskiej psychiatrii dziecięcej. Zwycięzcy, oprócz honorowej statuetki, otrzymali nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł netto.

Do 16. edycji konkursu członkowie Kapituły nominowali autorów jedenastu 11 materiałów. Szczegóły na www.nagrodawoyciechowskiego.pl. W skład kapituły wchodzą redaktorzy naczelni i wybitni przedstawicieli największych polskich mediów. Po raz pierwszy Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego wręczono w 2005 roku. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Członkowie Kapituły nie mogą nominować dziennikarzy ze swoich redakcji i redakcji powiązanych. Organizatorem Nagrody jest Radio ZET. Jej tegorocznym mecenasem została firma InPost, a nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała kancelaria GWW.

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego znaleźli się: Alicja Kos i Wojciech Cieśla (2005); Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski (2006); Adam Wajrak (2007); Ewa Stankiewicz i Anna Ferens (2008); Ewa Ewart (2009); Paweł Reszka i Michał Majewski (2010); Andrzej Poczobut (2011); Wawrzyniec Smoczyński (2012); Mariusz Szczygieł (2013); Grzegorz Sroczyński (2014); Bianka Mikołajewska (2015); Małgorzata Zubik i Iwona Szpala (2016); Wojciech Bojanowski (2017); Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski (2018); Marek i Tomasz Sekielscy (2019). W 2010 roku przyznano również Nagrodę Specjalną Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego „Dziennikarz XX-lecia”, która trafiła w ręce Jerzego Baczyńskiego – redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”, a w 2019 wręczono trzy równorzędne Nagrody Specjalne "Dziennikarz Dekady", które otrzymali: Bianka Mikołajewska, Adam Pieczyński oraz Paweł Reszka.

