Kolejna śmierć polskiego żołnierza przy granicy z Białorusią. Nie żyje 22-latek

22-letni żołnierz 9. Brygady Kawalerii Pancernej zginął w czasie służby na granicy z Białorusią. Jak informuje reporterka Radia ZET Anna Józefowicz, ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło wskutek wystrzału z broni służbowej.

Kolejna śmierć polskiego żołnierza niedaleko granicy polsko-białoruskiej. 22-latek postrzelił się w okolicy Białowieży.

Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe. Okoliczności postrzelenia żołnierza wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury w Białymstoku.

Kolejna śmierć żołnierza przy granicy z Białorusią. Nie żyje 22-latek

Według wstępnych ustaleń doszło do wystrzału z broni służbowej, w wyniku którego nastąpiła śmierć żołnierza. – Do zdarzenia doszło przed przystąpieniem żołnierza do zmiany na posterunku. Rodzina żołnierza została powiadomiona i objęta opieką psychologa – powiedział Radiu ZET major Marek Nabzdyjak z 16 Dywizji Zmechanizowanej.

To kolejny taki wypadek przy granicy z Białorusią w czasie kryzysu - 13 listopada zginął żołnierz 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Wtedy padły podobne ustalenia – do śmierci doszło wskutek wystrzału z broni służbowej, bez udziału osób trzecich.

RadioZET.pl