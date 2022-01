Konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń

Konferencja ws. obostrzeń - choć nie została jeszcze przez rząd oficjalnie zaplanowana - odbędzie się prawdopodobnie w środę (5 stycznia) lub w piątek (7 stycznia). To wtedy ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego zaostrzania obowiązujących już restrykcji. Kiedy data i godzina konferencji będą już pewne, przekażemy tę informację. Relację na żywo z konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego będzie można śledzić w tym miejscu.

Konferencja ws. obostrzeń 5.01 na żywo

Na wtorkowym briefingu prasowym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał, że z dnia na dzień przybywa zakażeń wariantem Omikron. Jak jednak dodał, jeszcze za wcześnie, by mówić o nowych restrykcjach. - Dzisiaj, we wtorek, jest jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, że wprowadzimy od przyszłego tygodnia, czy też w okresie dwutygodniowym, jakiekolwiek nowe obostrzenia. Na te pytania pewnie postaramy się państwu odpowiedzieć jutro, najdalej do piątku - powiedział.

Andrusiewicz zaznaczył, że codziennie w MZ trwają analizy tego, czy obecny wzrost zakażeń w Polsce jest zachwianiem trendu spadkowego, czy może być już odwróceniem tego trendu i przejściem w powolne wzrosty. - Analizowaliśmy podobny okres roku ubiegłego. Wówczas mieliśmy podobne odchylenia, tzn. notowaliśmy spadki, w okresie świąteczno-noworocznym zaczęliśmy notować wzrosty, które później wyhamowały i powrócił trend spadkowy – podsumował. Dodał, że na piątą falę pandemii rząd zdecydował się przygotować więcej łóżek covidowych. - Pewnie będzie to nawet o 15-20 tys. łóżek więcej, niż to było dostępne w czwartej fali – mówił Andrusiewicz. Jak dodał, jeżeli "zauważymy, że trend wzrostowy jest stałym trendem, będziemy podejmować decyzje w zakresie obostrzeń".

Nowe obostrzenia i przedłużenie nauki zdalnej w styczniu 2022?

Obowiązujące aktualnie obostrzenia to między innymi limit 30 procent miejsc w restauracjach, hotelach, kinach czy obiektach sportowych, w szkołach jeszcze do 9 stycznia - nauka zdalna. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli sytuacja epidemiczna się nie poprawi, przypadków zakażeń będzie przybywać, a miejsc w szpitalach ubywać, restrykcje będzie trzeba zaostrzyć. Wśród tych nieoficjalnie wymienianych działań jest m.in. przedłużenie nauki zdalnej w szkołach czy zamkniecie galerii handlowych.

