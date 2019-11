Konin: Druga sekcja zwłok Adama. Ujawniono wyniki badań zawartości woreczka

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

14 listopada na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Według policji funkcjonariusz był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł, pomimo udzielenie pomocy medycznej.

W piątek 15 listopada przeprowadzono sekcję zwłok 21-latka. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na ciele mężczyzny na wysokości serca, stwierdzona została rana postrzałowa.

Woreczek w pobliżu postrzelonego 21-latka. ''6 dawek substancji psychotropowej''

Policja na początku śledztwa informowała, że przy ciele mężczyzny znaleziono nożyczki i woreczek foliowy z białym proszkiem. W poniedziałek PAP dowiedziała się ze źródeł zbliżonych do śledztwa, że substancja znaleziona przy ciele 21-latka to pochodna metamfetaminy. Informacje te zdememtował adwokat ojca Adama.

W środę w rozmowie z PAP szef Prokuratury Regionalnej w Łodzi Jarosław Szubert przekazał wyniki badań zawartości pierwszego woreczka, który znaleziono w obrębie miejsca, gdzie postrzelono 21-latka.

Na miejscu zdarzenia został zabezpieczony niewielki pakunek z pewną substancją, która została pobrana do badań kryminalistycznych. Okazuje się, że znajdowało się tam sześć dawek efektywnie działającej substancji psychotropowej poinformował PAP szef Prokuratury Regionalnej w Łodzi Jarosław Szubert

Śledczy nie udzielają informacji ani odnośnie rodzaju znalezionych narkotyków, ani odnośnie tego, ile ważył znaleziony pakunek.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w pobliżu śmiertelnego postrzelenia przez policjanta 21-letniego Adama, znaleziono nie jeden a dwa woreczki.

Postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi. Śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym, jak podała rzeczniczka, przynajmniej częściowo zarejestrowano przebieg zdarzenia.

Pogrzeb 21-letniego Adama z Konina

Pogrzeb postrzelonego śmiertelnie przez policjanta 21-letniego Adama odbędzie się w czwartek o godz. 13 w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie przy ul. Portowej.

Od godziny 12 w kaplicy kościelnej rodzina i znajomi będą żegnać zmarłego podczas czuwania przy trumnie. Po mszy św. żałobnicy udadzą się na Cmentarz Komunalny przy ul. Starorzymsławskiej 5. Rodzina Adama nadal apeluje o spokój podczas przeżywania przez nich żałoby.

