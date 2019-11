Pogrzeb śmiertelnie postrzelonego przez policjanta Adama z Konina odbędzie się w czwartek o godz. 13 w Kościele pw. Św. Wojciecha przy ul. Portowej. Informację przekazał we wtorek pełnomocnik ojca 21-latka mecenas Michał Wąż. Jak dodał, po mszy żałobnicy udadzą się na Cmentarz Komunalny przy ul. Starorzymsławskiej 5.

Konin po śmierci Adama

Zdaniem pełnomocnika ojca działania podjęte przez władze Konina i apele członków rodziny Adama o zachowanie spokoju „dały właściwy skutek”. „W poniedziałek nie było żadnych protestów, w Koninie jest spokój” – powiedział Wąż i zapytał: „a co będzie w przyszłości?” – mam nadzieję, że ta sytuacja się już ustabilizuje i mieszkańcy uszanowali oświadczenie ojca”.

Przypomnijmy, że po weekendowych zamieszkach pod Komendą Miejską Policji w Koninie, ojciec 21-latka zaapelował: „Chciałbym prosić wszystkich w imieniu swoim oraz syna, abyście nic nie robili. Żebyście uszanowali śmierć mojego syna. To, co robicie, przeszkadza mi. Dla dobra syna proszę: skończcie z tym”. Do apelu przyłączyła się 18-letnia Julia Jęcz, narzeczona zmarłego Adama.

Nie będziemy pokazywać, że jesteśmy słabi. Już pokazaliśmy, co potrafimy. Policja w Koninie będzie pamiętać, czyją krew mają na rękach

– powiedziała w poniedziałek Julia i zaapelowała o zakończenie protestów. Jak dodała, ani ona, ani jej znajomi nie będą protestować.

Pogrzeb 21-letniego Adama z Konina z policją w tle?

Rzecznik prasowy konińskiej policji podkom. Marcin Jankowski zapewnił, że w dniu pogrzebu „policja zrobi wszystko ze swojej strony, żeby zapewnić spokój i bezpieczeństwo żałobnikom”.

Już wcześniej, w związku z zamieszkami, władze Konina zwołały nadzwyczajne posiedzenie zespołu kryzysowego, w skład którego weszli komendanci policji i straży miejskiej. Zespół powstał m.in. po to, żeby – jak wyjaśnił wiceprezydent Konina Witold Nowak - wiedzieć, jak policja zamierza sobie poradzić z "trudną sytuacją i niepokojami społecznymi". Sytuacja w mieście eskaluje i "to nas bardzo niepokoi" – dodał i zapewnił, że władze oświatowe podjęły działania w celu wyciszenia negatywnych nastrojów.

RadioZET.pl/PAP