"Gwałtownie spadają odsetki młodych ludzi praktykujących regularnie, a jednocześnie szybko rosną odsetki młodych w ogóle niepraktykujących" - oceniła prof. Mirosława Grabowska dla "Gościa Niedzielnego". Jej zdaniem, mamy w Polsce do czynienia z szybko postępującą laicyzacją, która w perspektywie przyszłego pokolenia, może przełożyć się na pustoszenie kościołów. "Laicyzacja młodzieży w Polsce nie tyle pełza, co przeszła w kłus" - stwierdziła.

"Z danych z 2018 r. wynika, że w kategorii wiekowej 18–24 lata praktykuje mniej niż 45 proc., a w ogóle nie praktykuje więcej niż 20 proc. Dziś mają oni 21–27 lat. Przypuszczam, że u młodszych, których w 2018 r. CBOS nie badał, jest jeszcze gorzej" - zaznaczyła.

Podkreśliła w rozmowie, że w pokoleniu najmłodszych sekularyzacja wewnątrzgeneracyjna przebiega bardzo dynamicznie, bo kiedy CBOS zaczynał ich badać w wieku 18 lat, to więcej niż 55 proc. deklarowało, że regularnie uczestniczy w praktykach religijnych, a po ośmiu latach w tej grupie już tylko 35 proc. składało taką deklarację.

"W ciągu ośmiu lat różnica wyniosła więcej niż 20 proc. Gdyby taki trend się utrzymał, to kolejne pokolenia w znacznym stopniu odchodziłyby z Kościoła" - alarmuje szefowa Centrum.

Pytana, czy to oznacza, że w ciągu pokolenia kościoły mogą opustoszeć odpowiedziała, że gdyby ta tendencja miała się utrzymać, to w perspektywie 20, 30 lat rzeczywiście mogłoby do tego dojść.

"Już w 2018 r. w pięciu największych miastach w Polsce połowa uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w ogóle nie praktykowała" - przypomniała wyniki badań.

Szefowa CBOS jest socjologiem, nauczycielem akademickim. Doktorat i habilitację uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w socjologii polityki i socjologii religii. Dyrektorem CBOS jest od 2008 roku.

