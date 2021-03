Ksiądz złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet. Kontrowersyjną treść ogłoszeń duszpasterskich, które zostały wygłoszone podczas niedzielnej mszy, opublikowano na profilu "Inteligentny Zakątek Polityczny".

Kraków. Kontrowersyjne życzenia księdza na mszy. Duchowny przeprosił

Zdjęcie kartki z ogłoszeniami trafiło do mediów społecznościowych. "Jutro Dzień Kobiet. Niech nasze życzenia i modlitwy w ich intencji będą wyrazem uznania za ich miłość, mądrość i pracowitość. Módlmy się także, aby kobiety zawsze były sobą i nie ulegały zwodniczym hasłom nawołującym do równouprawnienia i wolności kosztem ich godności" - czytamy. "Drogie Panie, salezjanie składają Wam życzenia z okazji 8 marca. Kwiatki to to nie są..." - napisał autor postu na Facebooku.

Słowa duchownego oburzyły internautów. "Nie wiedziałam, że równouprawnienie uwłacza mojej godności. Wręcz przeciwnie jego brak uwłacza i cofa do epoki lodowcowej" - napisała pod wpisem jedna z kobiet. "W XII wieku pewnie nie byłoby problemu. Kościół zapomniał, że mamy XXI wiek" - dodał inny z komentujących. "Według kleru miejsce kobiety jest w kuchni i na porodówce. Brak szacunku dla kobiet" - grzmiała kolejna internautka.

Jeszcze w dniu publikacji kontrowersyjnych życzeń, 7 marca na stronie salezjanów opublikowano przeprosiny. Autorem niefortunnych słów okazał się ksiądz Jacek Ryłko. "W nawiązaniu do treści ogłoszeń duszpasterskich z III niedzieli Wielkiego Postu w Kościele Rektoralnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie oświadczam, że równouprawnienie, wolność i godność kobiet są wartościami niepodlegającymi dyskusji, pielęgnowanymi w duszpasterstwie w różnych aspektach i wielokrotnie podkreślanymi" - brzmi treść oświadczenia. "Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni niestosownymi sformułowaniami, użytymi przeze mnie w treści ogłoszeń. Użyte określenia były sformułowane w sposób niefortunny, jednak nie miały intencji obrazić kogokolwiek. Dołożę wszelkich starań, aby w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła" - dodał duchowny.

