Krzysztof Olkowicz nie pełni już funkcji Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich - dowiedział się portal radiozet.pl. - Zdecydowałem się odejść wraz z Adamem Bodnarem , który kilka lat temu zaprosił mnie do biura RPO - mówi nam Olkowicz. Nasze informacje potwierdziło biuro prasowe Rzecznika Praw Obywatelskich.

Krzysztof Olkowicz pracował w biurze RPO od 2015 roku, kiedy to został powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmował się ochroną praw osób pozbawionych wolności. 1 września 2017 roku objął funkcję Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego. Odpowiadał za monitorowanie praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowywał również rekomendacje działań RPO w tym zakresie. Wcześniej przez wiele lat szefował koszalińską służbą więzienną.

Udało nam się skontaktować z Krzysztofem Olkowiczem. - Odszedłem z biura RPO, bo postanowiłem otworzyć kancelarię radcowską. W szczególności będę zajmował się sprawami osób, co do których orzeczono środki zabezpieczające w szpitalach psychiatrycznych. Zamierzam skupić się przede wszystkim na problemach osób niepełnosprawnych psychicznie - mówi nam Olkowicz.

Krzysztof Olkowicz współpracował również z Komisją Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. - Doświadczenie zebrane w biurze RPO jest ogromne i teraz będę mógł je wykorzystać - i dodaje, że pozostaje do dyspozycji nowego Rzecznika Praw Obywatelskich - Jeżeli tylko prof. Marcin Wiącek wyrazi taką wolę, aby utrzymać tę komisję, to już teraz zgłaszam gotowość do działania w niej - zapewnia były koordynator ds. zdrowia psychicznego.

Wpłacił 40 zł grzywny za osadzonego. Sąd uznał go za winnego naruszenia przepisów

O Krzysztofie Olkowiczu głośno było w mediach w 2013 roku, gdy pracował jako dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie. Olkowicz wpłacił 40 złotych grzywny za chorego psychicznie mężczyznę, który trafił do koszalińskiego aresztu za kradzież wafelka wartego 99 groszy. Podwładni dyrektora donieśli o tym fakcie Ministerstwu Sprawiedliwości. Przepisy zabraniają uiszczania grzywny za więźnia, z którym osoba wpłacająca nie jest spokrewniona. W 2014 roku sąd w Koszalinie uznał Olkowicza za winnego naruszenia przepisów, ale ostatecznie odstąpił od wymierzenia mu kary.

Biuro prasowe Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że na razie stanowisko Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego pozostaje nieobsadzone.

W środę Senat wydał zgodę na powołanie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Został nim prof. Marcin Wiącek, który zastąpił na tym stanowisku Adama Bodnara.