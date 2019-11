Ksiądz grozi osobom LGBT? ''Nawet w sutannie mam scyzoryk na tę bandę''

Ksiądz Eugeniusz z Sieradza zabrał głos w sprawie tzw. tęczowych ławek, które mają zostać postawione w Kielcach. Program został wybrany w ramach budżetu obywatelskiego. Docelowo obok kolorowych ławek mają zostać posadzone drzewa i ułożone brukowane ścieżki. Koszt całości to 135 tysięcy złotych.

ZOBACZ TEŻ: Emocjonalne wyznanie uczestnika Tęczowego Piątku. ''Oni powinni nas chronić''

Duchownemu tęczowa inicjatywa zdecydowanie nie przypadła do gustu. W ostrych słowach skomentował ją na Facebooku.

Jestem w połowie po ojcu jedną nogą w Kielcach. W każdej kieszeni, nawet w sutannie, mam scyzoryk na tę bandę

- miał napisać ksiądz Eugeniusz, a mówiąc o „tej bandzie”, na myśli miał społeczność LGBT. Wpis został już skasowany, ale Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapewnia, że ma dowody na to, że się pojawił. Co więcej, w sprawie zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

"Słowa księdza są niebezpieczne. Widzieliśmy w Białymstoku, do czego prowadzi nawoływanie do nienawiści przeciwko LGBT. W Lublinie para chciała dokonać zamachu bombowego na Marsz Równości. Codziennie atakowane są nieheteronormatywne osoby w całej Polsce. Wszyscy agresorzy są utwierdzani, że robią coś dobrego m.in. przez propagandę Kościoła!" - czytamy w oświadczeniu OMZRiK. Organizacja zapowiedziała przy tym, że jeśli polski wymiar sprawiedliwości nie zajmie się sprawą, to OMZRiK zwróci się do instytucji unijnych.

"Nie zgadzamy się na wykorzystywanie ambon do propagandy nienawiści. Nie uważamy, by sutanna miała prawo dawać nietykalność. Zgłaszamy przestępstwa księży tak samo, jak każdego innego obywatela. I będziemy domagali się ich skazywania." – napisano na profilu OMZRiK.

RadioZET.pl/OMZRiK