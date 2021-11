Dentysta zmusił pacjentkę do seksu oralnego. "Zaczął zachowywać się dziwnie"

Stomatolog z Lublina molestował pacjentkę. Lekarz miał ją doprowadzić do seksu oralnego. Teraz okazuje się, że ofiar dentysty może być więcej. Policjanci poszukują osób, które mogły zostać doprowadzone przez niego do czynności seksualnych - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie komisarz Kamil Gołębiowski.

Dentysta z Lublina Grzegorz T. mógł skrzywdzić więcej niż jedną osobę. - Po sierpniowej informacji o postawieniu zarzutów zgłosiły się do nas dwie inne kobiety. Podejrzewamy, że takich osób może być więcej - przekazał oficer prasowy KMP w Lublinie kom. Kamil Gołębiowski.

W połowie sierpnia 51-latek usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania sytuacji leczenia stomatologicznego, użycia przemocy wobec jednej z pacjentek i doprowadzenia jej do obcowania płciowego. Do napaści na 24-letnią kobietę doszło w gabinecie stomatologicznym Grzegorza T. w Lublinie. Kiedy pacjentka leżała na fotelu, lekarz miał siłą doprowadzić ją do seksu oralnego.

Lublin. Dentysta molestował pacjentkę. Ofiar może być więcej

– W trakcie zabiegu dentystycznego 51-latek zaczął zachowywać się dziwnie. W pewnym momencie opuścił fotel pacjentki i przemocą dokonał ingerencji w jej sferę intymną – wyjaśniał wówczas kom. Kamil Gołębiowski, cytowany przez "Dziennik Wschodni". Pacjentce udało się wyrwać i uciec. Zawiadomiła policję, a stomatolog został zatrzymany. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Według ustaleń policji Grzegorz T. przyjmował również w jednym z gabinetów na terenie powiatu chełmskiego. - Jego pacjentami mogły być osoby z różnych części województwa - dodał Gołębiowski. - Wszystkie osoby, które padły ofiarą przestępstwa lub posiadają wiedzę w tej sprawie, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3 - pokój 191, telefon 47 811 57 27 lub z najbliższą jednostką Policji pod alarmowym numerem telefonu 112. Prosimy powoływać się na numer sprawy RSD-181/21 – poinformował oficer prasowy.

Grzegorz T. obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. Śledztwo przeciwko 51-latkowi prowadzą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Lublin–Południe. Stomatologowi grozi do 12 lat więzienia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak/"Dziennik Wschodni"