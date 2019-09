Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Magdalena Żuk w 2017 roku samotnie wybrała się na wycieczkę do egipskiego kurortu Marsa Alam. Początkowo miała to być niespodzianka dla jej partnera, ale ten posiadał tylko paszport tymczasowy, który nie pozwalał mu upuścić kraju.

Na miejscu dziewczyna miała zacząć się dziwnie zachowywać. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia trafiła do szpitala. Kolejnego dnia miała wrócić wcześniej samolotem do Polski, jednak nie weszła na pokład. Według śledczych, 27-latka miała zginąć po upadku z pierwszego lub drugiego piętra.

Dwa lata po tragicznych wydarzeniach z Marsa Alam, rodzina Magdaleny Żuk pojechała do Egiptu. Jak informuje ''Fakt'', siostra i ojciec Magdaleny rozmawiali w Kairze z pielęgniarzem miejscowego szpitala. który wskazał miejsce upadku 27-latki. Rodzina dotarła również do nowych dokumentów.

Mamy wyniki tomografii, które zdobyliśmy w Egipcie. Lekarz w Polsce sądzi, że na pewno doszło do krwotoku, miała połamane żebra. Mógł to być wynik wcześniejszej szarpaniny. Magda leżała pod ścianą od klimatyzacji. To wyglądało tak, jakby leciała tyłem, bezwładnie. Obrażenia były tylko z jednej strony

Anna Cieślińska, siostra Magdaleny Żuk