CBA tuszowało skandal obyczajowy z udziałem posła Matusiewicza? Polityk zabrał głos

Pismo b. agenta CBA nt. rzekomego "tuszowania" postępowania Biura zawiera "nieprawdziwe i oszczercze" informacje - napisał we wtorek Andrzej Matusiewicz (PiS), którego miało dotyczyć to postępowanie. Poseł zapowiedział, że w tej sprawie złoży zawiadomienie do prokuratury.