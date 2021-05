Nowe obostrzenia od piątku 28 maja. Zgodnie z harmonogramem luzowania restrykcji przez rząd i utrzymującą się poprawą sytuacji epidemicznej w życie weszły kolejne przepisy przywracające ważną część publicznej aktywności. Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie z 15 maja.

Poluzowanie obostrzeń w gastronomii sprawia, że właściciele lokali będą mogli wpuścić klientów do swoich restauracji. Od blisko dwóch tygodni mogli to robić tylko w przestrzeni otwartej, czyli ogródkach na świeżym powietrzu.

Nowe obostrzenia 28.05. Otwierają się lokale gastronomiczne, siłownie, baseny

Wznowienie działalności wewnątrz lokali musi się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że możliwe jest max. 50 proc. obłożenie lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami - zajęty może być co drugi z nich, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Wchodząc do restauracji, baru, czy bistro musimy mieć zakryte maseczką usta oraz nos. Można je odsłonić dopiero przy stoliku.

fot. KPRM

Od piątku 28 maja ponownie można też prowadzić gry na automatach i w kasynach. Obowiązuje limit jednej osoby na 15 metrów kw. powierzchni danej działalności; obsługa oraz klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Zwiększył się limit osób mogących uczestniczyć w imprezach okolicznościowych w lokalach (m.in. weselach i komunii) do maksymalnie 50 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

Zgodnie z nowym prawem czynne są baseny dla wszystkich, ale z limitem 50 proc. obłożenia obiektu, a także siłownie, kluby fitness, solaria, tu obowiązuje limit - jedna osoba na 15 m kw. w reżimie sanitarnym.

RadioZET.pl/PAP