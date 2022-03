Podejrzani politycy: Co człowiek Sasina robił na cmentarzu z Kaczyńskim?

Bohater pierwszego odcinka "Podejrzanych polityków", podcastu Radia ZET i aplikacji newsowej Upday, jest „tylko” wicepremierem, długo był na aucie, w internecie długo wyśmiewano jego nieudolność, długo nie potrafił porozumieć się z Czechami ws. Elektrowni Turów, ale dziś to właśnie jego pozycja w rządzie jest najsilniejsza. Jacka Sasina nie osłabiła nawet dymisja jego człowieka, którego na cmentarzu niejednokrotnie spotykał prezes Jarosław Kaczyński. Partyjna niechęć do "premiera-bankstera", przekłada się wprost na rosnącą popularność Sasina w PiS. On sam spokojnie rozbudowuje wpływy, bo wie, że szef rządu na pewno nie będzie wymieniony do końca kadencji.

Posłuchaj podcastu

Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta – to przysłowie jak ulał pasuje do sytuacji w rządzie, w którym od dwóch lat trwa zimna wojna między premierem a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Według ustaleń RadioZET.pl dziś Jacek Sasin jest zupełnie samodzielny w swoich decyzjach, poprzez posady w spółkach skarbu państwa buduje pozycję w partii, a jego polityczne rekomendacje otwierają nawet drogę do objęcia ministerstw.

Za człowieka Sasina uchodzi minister klimatu Anna Moskwa, czy były minister rozwoju Piotr Nowak, ale szeregi chętnych do pracy na jego rzecz rosną codziennie. W „Podejrzanych politykach” opowiadamy o kulisach walki o wpływy Zjednoczonej Prawicy i o tym, kto w polityce gra pierwsze skrzypce.

- Jacek Sasin długo był na aucie, bo blokował go Mariusz Kamiński, jako koordynator służb specjalnych. Ciążyć miały mu relacje z ludźmi związanymi ze SKOKiem Wołomin, ale - mówi Radosław Gruca, dziennikarz śledczy, współautor podcastu "Podejrzani Politycy" - Sasin nie ma dostępu do ucha prezesa. - On jest tego ucha protezą - dodaje dziennikarz i ujawnia, kto z obozu Zjednoczonej Prawicy zbudował polityczną relację na cmentarzu.

fot.

W naszym podcaście także o tym, dlaczego prezes czwarty raz w tym kwartale w tym roku puszcza plotkę o planowanych przedwczesnych wyborach, a politycy PiS próbują wmówić, że chce tego opozycja? Ile gorzkich słów jest w stanie przełknąć Zbigniew Ziobro, żeby utrzymać się na politycznej powierzchni, i czy ktoś poza ministrem sprawiedliwości może doprowadzić do rozpadu koalicji Zjednoczonej Prawicy?

W naszym podcaście w dziale „Kontrowersja tygodnia" o tym, dlaczego marszałek senatu Tomasz Grodzki na polskim Twitterze przebił w trendach samego prezydenta Joe Bidena i po co w ogóle mu to było? Dwa najważniejsze polityczne wydarzenia ostatnich dni to przylot prezydenta USA Joe Bidena, a z drugiej ciche wiosenne porządku w Zjednoczonej Prawicy. Podglądamy, Co, kogo i po co wyrzucają z wozu Morawiecki z Kaczyńskim? Zastanawiamy się też kiedy słowo „dziadek” ziębi, a kiedy grzeje i ile znaczy w polityce.

W sekcji „Stan gry" – czyli kto najwięcej zarobił politycznie w ubiegłym tygodniu, a komu polityczne życie wystawia rachunki wyższe niż drożyzna na stacjach, sprawdzamy, czy prezydent Duda na stałe zmieni się z niegramotnego polityka i bohatera memów w męża stanu i stanie na czele politycznej siły, która byłaby na tyle mocna, by zakończyć epokę politycznego duopolu i partyjnego PO-PISu?

Na koniec wisienka na torcie, czyli „Przegląd kadr”, w którym opowiadamy o podejrzeniach wobec Jacka Sasina, które kazały mu czekać na dni jego chwały oraz podejrzane relacje w ramach „dworu” Kaczyńskiego. Rozpoczynamy analizę, dlaczego ani premier Morawiecki, ani prezes Kaczyński nie są najbardziej wpływowymi politykami w Polsce w marcu 2022. O tym, jak sprawuje się rządy w naszym kraju, kto podejmuje decyzje i ile jest w tym wszystkim przypadku już w kolejnym odcinku "Podejrzanych polityków" w następny wtorek.