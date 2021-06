Polska rezygnuje ze szczepień AstraZeneką? "To kompletna bzdura"

Polski rząd rezygnuje ze szczepionki AstraZeneca? Powód to "nieprzewidywalność dostaw". Szczepionka ma być dostępna jedynie dla osób czekających na drugą dawkę - podała "Gazeta Wyborcza". Do sprawy odniósł się prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - To kompletna bzdura - mówi Radiu ZET.