Powrót do szkół od września tylko dla zaszczepionych uczniów? Czarnek komentuje

Powrót do szkół wszystkich roczników w szkołach ma nastąpić 31 maja. Przemysław Czarnek był pytany w dniu matur m.in. o to, kiedy będzie możliwe szczepienie uczniów przeciw COVID-19. Minister edukacji podał możliwy termin.

Powrót do szkół w maju jest podzielony na etapy. Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki dotyczące tej kwestii. 4 maja naukę stacjonarną wznawiają dzieci z klas I–III szkół podstawowych. 17 maja dołączą do nich uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Przejdą oni na naukę hybrydową. Z kolei od 31 maja planowany jest powrót do szkół wszystkich uczniów na zasadach obowiązujących przed epidemią.

Przemysław Czarnek powiedział w Polskim Radiu, że powrót dzieci do szkół był konieczny. - Cieszymy się z powrotu. W tych najmłodszych rocznikach pobyt w szkole jest na wagę złota - podkreślił.

Powrót do szkół a szczepienia uczniów. Minister edukacji podał możliwy termin

Szef MEiN pytany był także o kwestię szczepień uczniów. Coraz częściej mówi się o tym, że szczepieniami przeciw COVID-19 będą mogli być objęci także najmłodsi. Kwestię tę poruszył w TVN24 m.in. główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Zapytany o to, czy w wakacje jest możliwość uruchomienia szczepień dla dzieci powyżej 12. roku życia, powiedział: "Tak, jak najbardziej", ale podkreślił, że muszą być wyniki badań klinicznych dotyczące tej grupy, które będą wskazywać, że jest to bezpieczne.

- Informacje prof. Horbana były optymistyczne. Badania nad szczepieniami dla dzieci i młodzieży są daleko posunięte. Wnioski z tych badań są bardzo dobre. Zdaniem prof. Horbana wakacje będą tym terminem, kiedy dzieci i młodzież będą się szczepić, wszystko idzie w takim kierunku – mówił w "Sygnałach Dnia" Czarnek.

Minister edukacji zapytany o to, czy możliwy jest scenariusz, że tylko zaszczepieni uczniowie wrócą do szkół we wrześniu, odpowiedział, że to „nie są zadania ministra edukacji, tylko służb sanitarnych”. – Wydaje mi się, że nie będzie takiego obowiązku - tak jak w przypadku osób dorosłych. Ale to są tylko rzeczy, które mi się wydają, te decyzje nie zapadają w ministerstwie edukacji – podsumował szef resortu.

RadioZET.pl/Polskie Radio/PAP