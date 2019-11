Rekordowe narodziny w polskim szpitalu. Masa i wzrost noworodka robią wrażenie

W szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu przyszedł na świat noworodek, który waży prawie 6 kg i mierzy 65 centymetrów. Szczęśliwa mama i dziecko czują się dobrze. Lekarze przyznają, że może być to największy noworodek w historii poznańskiego szpitala.

Olek przyszedł na świat przez cesarskie cięcie w szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Chłopiec w dniu urodzenia mierzył 65 cm i ważył 5,6 kg.

Jak informuje „Głos Wielkopolski”, noworodek i szczęśliwa mama zostali wypisani ze szpitala i są już w domu. Rodzice Olka przyznają, że otrzymywali informacje o tym, że ich syn nie będzie mały.

Wiedzieliśmy, że Olek będzie duży, ale nie myśleliśmy, że aż tak. Ostatni lekarz mówił, że Olek będzie ważył 5 kg 300 gramów. To było w dniu przyjęcia do szpitala. Wcześniej prognozowano nam tak 4 kg 800 gramów - 4 kg 900 gramów i tego się trzymaliśmy. MÓWI MAMA OLKA

Dyrektor szpitala w Poznaniu przyznaje, że w trakcie wieloletniej historii szpitala lekarze pierwszy raz spotkali się z tak dużym noworodkiem. „W ciągu ośmiu lat było troje dzieci o wadze ok. 5 kg 600 gramów, ale 5 kg 660 gramów na pewno jest po raz pierwszy” – powiedziała Elżbieta Wrzesińska-Żak.

Największy do tej pory polski noworodek urodził się w Szczecinie we wrześniu 2007 roku. Chłopczyk ważył 7 kg 130 g i mierzył 66 cm. Średnia masa urodzeniowa dla polskich dzieci mieści się między 3250 a 3400 g, średnia długość ciała to około 50 cm.

