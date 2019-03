Prezes ZNP dla Radia ZET: „mamy w ręku potężny oręż”. Zagrożona promocja uczniów?

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

- Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy to edukacji grozi kompletny kataklizm - mówi Radiu ZET prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Za promocję uczniów do wyższych klas oraz ukończenie szkół odpowiadają Rady Pedagogiczne. Gdyby podjęli decyzję o wstrzymaniu promocji, wszyscy polscy uczniowie nie zdaliby do kolejnej klasy lub szkoły, a rekrutacja na studia zostałaby wstrzymana.

W praktyce oznaczałoby to paraliż systemu. To sytuacja skrajna, ale prezes ZNP ostrzega, że może się zdarzyć.

- Chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość – mówi Broniarz.

RadioZET.pl/MAS/JŚ