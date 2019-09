Senator PiS ufundował 15-latce wyjazd do Brukseli. „Przestał odbierać telefony”

15-letnia Wiktoria z Konina, która w styczniu bieżącego roku wygrała wycieczkę do Brukseli podczas XX Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Żegocinie, pojedzie na nią dopiero teraz. Wyjazd miał odbyć się w kwietniu, jednak senator PiS Andrzej Wojtyła, który ufundował nagrodę dla nastolatki, nie wywiązał się z obietnic. Sprawą zajął się lider Wiosny, Robert Biedroń, który to zaprosił 15-latkę na zwiedzanie Parlamentu Europejskiego.

15-latka z Konina wygrała Festiwal Kolęd w Żegocinie, a senator PiS Andrzej Wojtyła ufundował nagrodę – wycieczkę do Brukseli. Miała być w kwietniu, ale wciąż do niej nie doszło. Rodzice mówią, że to oszustwo, senator zrzuca winę na pracowników – informowała w lipcu reporterka Radia ZET. Temat niezrealizowanej wycieczki powrócił za sprawą przewodniczącego Wiosny, europosła Roberta Biedronia.

Po kilku miesiącach polityk postanowił zaprosić dziewczynkę do Brukseli wraz z jej tatą.

Żeby spełnić marzenie nastolatki, zaprosiłem Wiktorię i jej tatę do Brukseli. Właśnie rozpoczęli zwiedzanie. Program na dziś: stare miasto i Mini Europa. Jutro Wiktoria odwiedzi mnie w Parlamencie Europejskim – poinformował Biedroń w mediach społecznościowych.

Historia ma swój początek w styczniu bieżącego roku. To wtedy odbył się XX Festiwal Kolęd i Pastorałek w Żegocinie, w którego trakcie wystąpiło około 100 uczestników w trzech różnych kategoriach wiekowych. 15-letnia Wiktoria prezentowała kolędę „Narodziny” Olgi Szomańskiej i wygrała w swojej kategorii. Senator Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Wojtyła osobiście wówczas wręczył nastolatce główną nagrodę – ufundowany przez niego wyjazd do Brukseli, podczas którego dziewczynka miała również zwiedzić Parlament Europejski.

Nastolatka miała polecieć do Brukseli 1 kwietnia. Jak się jednak okazało, do wyjazdu w ogóle nie doszło. Sprawą zajęło się Radio ZET. „Sprawa wycieczki, ufundowanej przez senatora PiS Andrzeja Wojtyłę bez happy endu. 15-latka miała pojechać do Brukseli wiosną. W lipcu po interwencji Radia ZET senator obiecywał, że Jego pracownicy załatwią sprawę, ale nawet nie próbowali. Puste obietnice” – podawała w sierpniu br. dziennikarka Danuta Woźnicka.

Jak w końcu poinformował Robert Biedroń – z którego inicjatywny nastolatka w końcu pojedzie na upragnioną wycieczkę – senator Andrzej Wojtyła w pewnym momencie miał przestać odbierać telefony.

