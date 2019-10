Kobieta ma przede wszystkim rodzić jak najwięcej dzieci, a związek homoseksualny to "kałuża sucha albo morze suche" – to słowa wojewody lubelskiego, Przemysława Czarnka, które padły w trakcie Kongresu Ruchu "Europa Christi”. Warto podkreślić, że Czarnek został właśnie posłem w nowej kadencji Sejmu. To nie jedyna skandaliczna wypowiedź, jaką polityk ma już na swoim koncie.

- Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez pana Boga powołana - tego rodzaju „mądrości” nowo wybrany poseł wygłaszał na swoim wykładzie w ramach Kongres Ruchu "Europa Christi”, który rozpoczął się w środę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem przewodnim wydarzenia jest "Kościół i państwo w służbie rodziny".

Warto przypomnieć, że wojewoda lubelski i wybrany w tegorocznych wyborach parlamentarnych poseł wielokrotnie znieważał osoby homoseksualne, nazywając nieheteronormatywną orientację seksualną "zboczeniem" lub 'dewiacją". To właśnie za to wytoczono mu proces sądowy o zniesławienie.

Z "błyskotliwych" wniosków lubelskiego wojewody wynika, że za zapaść demograficzną odpowiedzialna jest aktywność zawodowa kobieta i fakt, że mogą mieć w życiu inne ambicje, niż założenie rodziny.

- Zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą, a my nie wiemy. My zatraciliśmy instynkt samozachowawczy jako gatunek, już nie mówię, jako chrześcijanie – tego rodzaju "merytoryczną" narrację przyjął poseł tłumacząc, że "najważniejszym celem" rodziny jest posiadanie potomstwa.

Zdaniem polityka, kobieta może realizować się tylko w jednej dziedzinie – w tej, do której została "powołana przez Boga". Chodzi o regularne zachodzenie w ciążę.

- Idź i pracuj, jeździj na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Pierwsze dziecko rodzi się nie w wieku 20-25 lat, tylko w wieku 30 lat. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez pana Boga powołana – perorował Czarnek.

"Nie istnieje coś takiego jak małżeństwo homoseksualne"

Przemysław Czarnek w bulwersujący sposób wypowiedział się również na temat nieformalnych związków oraz małżeństwa homoseksualnych. Jak stwierdził, "nie istnieje coś takiego w przyrodzie jak małżeństwo homoseksualne".

- To jest dokładnie jak kałuża sucha albo morze suche. Albo jest kałuża, albo jej nie ma. Jak nie ma wody, to już nie jest kałuża. I tak samo jest małżeństwem. To związek kobiety i mężczyzny - grzmiał.

