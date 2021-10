Rząd buduje mur na granicy z Białorusią. Decyzje zostały podjęte

Stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej będzie obowiązywał co najmniej do końca listopada. Decyzję prezydenta w tej sprawie poparł w czwartek późnym wieczorem Sejm.

Do tej pory na granicy służby postawiły zasieki i inne prowizoryczne zabezpieczenia. W najbliższych tygodniach ma się pojawić mur, o czym mówił w piątek wiceminister obrony Marcin Ociepa. Nie wiadomo jeszcze, na jakim powstanie odcinku.

Mur na granicy z Białorusią. Rząd podjął decyzję

O nowych zabezpieczeniach na granicy polsko-białoruskiej mówił w piątkowej rozmowie z serwisem wPolityce.pl minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. - Przeanalizowaliśmy wszystkie wzory stosowane w Europie – od Grecji, przez Węgry, Serbię, po Hiszpanię. Wiemy, jakie są warunki terenowe, jakie są potrzeby Straży Granicznej. Kończymy specyfikację techniczną i wyliczenia, ile to będzie kosztowało. Zapadła decyzja polityczna o zabezpieczeniu odpowiednich środków - powiedział Kamiński.

Minister dodał, że rząd zamierza wykorzystać najnowsze technologie do śledzenia sytuacji na granicy. - Buduje się tak zwaną perymetrię – system czujników ruchu z kamerami termowizyjnymi, które natychmiast precyzyjnie pokazują, w jakim miejscu ile osób się gromadzi. Po pierwsze, ma być bardzo trudno przejść tę barierę, a po drugie, przy każdej próbie informacja błyskawicznie trafi do naszych strażników, a ci natychmiast zareagują - dodał.

Tłumaczył, że nowa instalacja graniczna będzie "dużo wyższa od obecnej". - Jeśli miałbym porównać do już istniejących w innych krajach, to najbliżej jej do tej na granicy grecko-tureckiej - wskazał.

