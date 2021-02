Szkoły zamknięte do końca 2021 roku? Minister: sytuacja się pogarsza

Szkoły pozostaną zamknięte do końca 2021 roku? Politycy PiS-u nie ukrywają, że wzrost liczby zakażeń opóźni powrót uczniów do nauki stacjonarnej. - III fala to fakt. Dotarła już do Polski. Sytuacja się pogarsza, ale dalej jest stabilna - stwierdził Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki w TVP 3 Lublin.

Szkoły mogą pozostać zamknięte do końca 2021 roku. Rządzący podkreślają jakim zagrożeniem jest trzecia fala pandemii koronawirusa, przez którą wstrzymano zdejmowanie obostrzeń. - Trzecia fala dotarła do Polski. Sytuacja się pogarsza, ale jest jeszcze dość stabilna. W związku z tym nie możemy na razie myśleć o tym, żeby do szkoły wróciły inne roczniki poza klasami I-III – stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef resortu dodał też, że wcześniejszy powrót do szkół będzie zależał od zachowania i przestrzegania obostrzeń. - Musimy zachować my wszyscy, i o to apeluję, maksimum odpowiedzialności społecznej i stosować się do rygorów, do obostrzeń po to, żeby umożliwić dalszą naukę w systemie stacjonarnym dzieciom w klasach I-III. A także, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, jaka wydarzyła się w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie służby resortu zdrowia były zmuszone do tego, żeby rekomendować nam wyłączenie nauczania stacjonarnego w klasach I-III na co najmniej tydzień bądź dwa tygodnie – mówił Czarnek.

Szkoły zamknięte do 2021 roku. „Szczepienia nauczycieli idą dobrze”

Nadzieją na wcześniejszy powrót uczniów do szkół mogą być szczepienia. Czarnek stwierdził, że od 10 marca swoją dawkę preparatu otrzymają już wszyscy nauczyciele. - Szczepienia nauczycieli idą dobrze. W tym tempie nauczyciele będą zaszczepieni do 10 marca, co stworzy szanse na ewentualne decyzje o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej – powiedział szef resortu w programie "To nas dotyczy" w TVP3 Lublin.

Czarnek dodał, że jeśli do 10 marca uda się zaszczepić wszystkich nauczycieli, może zostać rozważony plan wcześniejszego powrotu do szkoły. - Jesteśmy przekonani, że w tym tempie do 10 marca będziemy w stanie zaszczepić wszystkich nauczycieli, którzy się zarejestrowali do szczepień, a to jest szansa na łatwiejsze decyzje – już po 10 marca – o powrocie do szkół wyższych klas (niż I-III), jeśli oczywiście nasza odpowiedzialność społeczna doprowadzi do wyhamowania tej trzeciej fali i zahamowania dynamiki wzrostów i ewentualnie spadków dziennych zakażeń koronawirusem – powiedział Czarnek.

Szkoły zamknięte do końca 2021 roku. „Dzieci nie mogą wrócić do zajęć”

Dzieci ze starszych klas szkół podstawowych, póki co, nie mogą wrócić do stacjonarnej nauki. - Nadciąga trzecia fala epidemii. Wiemy, jakie skutki zdalna nauka i izolacja ma m.in. dla ich psychiki, ale musimy patrzeć na sytuację epidemiczną – powiedział PAP w czwartek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Przedstawiciel resortu podkreślił, że data powrotu dzieci do szkół jest nieznana. - Na pewno teraz nie może zapaść decyzja o powrocie wszystkich dzieci do szkół. Trudno też dziś powiedzieć, kiedy to nastąpi. Nie ma na tę chwilę żadnych przesądzonych terminów. Może to zabrzmi banalnie, ale naprawdę najważniejsza jest dynamika zakażeń i zajętość covidowych łóżek – powiedział rzecznik.

Andrusiewicz dodał, że rządowi zależy, by starsze dzieci wróciły do szkół. - Wiemy, jakie zdalna nauka i izolacja rodzą skutki, m.in. dla ich psychiki – podsumował.

Szkoły zamknięte do końca 2021 roku? Główny doradca premiera: tam, gdzie zakażeń jest mniej, można rozważyć ich otwarcie

Z kolei główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban powiedział w czwartek w Programie I Polskiego Radia, że istnieją przesłanki do tego, by zacząć rozważać w tych miejscach, w tych województwach, gdzie notuje się małą liczbę zakażeń, by dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych wróciły do nauki stacjonarnej.

Ministerstwo edukacji i nauki poinformowało, że do 30 września 2021 r. wszystkie zajęcia na uczelniach mają być prowadzone w formie zdalnej. Treść dokumentu opublikowano na stronie rządowego centrum legislacji. Wyjątkiem są zajęcia, które nie mogą być realizowane na odległość ze względu na technikę.

W woj. warmińsko-mazurskim, gdzie jest największy wzrost zakażeń – zgodnie z wprowadzonymi od soboty nowymi obostrzeniami – nastąpi powrót do nauczania zdalnego w klasach I-III.

RadioZET.pl/PAP/PAB