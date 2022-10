Szwagier Czarnka jednocześnie pracuje i jest na urlopie. Nauczyciele są zdumieni

Przemysław Chudzik, szwagier ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w lipcu 2020 roku został dyrektorem szkoły w Jakubowicach Konińskich na Lubelszczyźnie. Wcześniej przez osiem lat pracował jako nauczyciel. O jego awansie, z którym wiązała się podwyżka rzędu 3300 złotych, w połowie września napisał “Fakt”.

"Fakt": Szwagier Czarnka pracuje, będąc jednocześnie na urlopie

Dziennik przedstawił teraz nowe ustalenia ws. szwagra ministra Czarnka. Okazuje się, że Przemysław Chudzik nie tylko zdobył posadę dyrektora w innej szkole, w której pracował jako nauczyciel, poszedł na urlop wychowawczy. “Pod pretekstem opieki nad dzieckiem zdobył zgodę dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie, gdzie również uczył jako nauczyciel WF, i wysłany został na kilkuletnią opiekę nad dzieckiem” - pisze “Fakt”.

Dyrektor ZS nr 12 w Lublinie Lucjan Miciuk potwierdził w rozmowie z dziennikiem, że Chudzik jest na urlopie wychowawczym, który ma się skończyć w czerwcu 2023 roku. Dyrektorem szkoły w Jakubowicach Końskich szwagier Czarnka będzie do sierpnia 2024 roku.

“Fakt” zapytał Chudzika, jak udaje mu się połączyć kierowanie szkołą z obowiązkami rodzicielskimi. Szwagier ministra poprosił o pytania związane z pracą szkoły, ponieważ “ma bardzo wiele spraw i jest bardzo zajęty”.

Przemysław Chudzik jako dyrektor szkoły zarobił 95 tys. brutto

Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz uważa, że podejmowanie pracy w czasie urlopu jest “naruszeniem zasady prawa”, a dyrektor szkoły, która wysłała Chudzika na urlop powinien domagać się wyjaśnień, “a nawet wezwać do stawienia się do macierzystej szkoły”. - Można się zastanowić nad rzeczą następującą, czy nie mamy do czynienia z potwierdzeniem nieprawdy w dokumencie - powiedział w rozmowie z “Faktem” Broniarz i zwrócił uwagę, że sprawa powinna zająć się “przynajmniej Państwowa Inspekcja Pracy”, a wystąpienie z wnioskiem o taką kontrolę jest obowiązkiem dyrektora, który udzielił pracownikowi urlopu.

Z oświadczeń majątkowych wynika, że w 2021 r. Chudzik na stanowisku dyrektora podstawówki zarobił 95 tys. zł brutto (7,9 tys. zł na miesiąc). We wrześniu 2021 r. Przemysław Czarnek odwiedził podstawówkę, w której dyrektorem jest jego szwagier. Zainaugurował tam drugą edycję programu „WF z AWF”. Przemysław Chudzik pozował wówczas do zdjęć z ministrem.

