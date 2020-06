Turyści znaleźli ciało. Niedaleko leżało kolejne

W sobotę rano w Zawratowym Żlebie odnaleziono porozrzucane rzeczy turystów. Na ciało pierwszej ofiary wypadku natrafili przypadkowi turyści. Ratownicy polecieli na miejsce śmigłowcem TOPR. Wówczas odnaleziono kolejne ciało.

Dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z Radiem ZET podkreślił, że przyczyną śmierci był upadek z wysokości. - Ci ludzie zginęli blisko szlaku – powiedział. Niewykluczone, że do wypadku doszło w nocy lub dzisiaj rano.

Już wcześniej, w piątek, w Tatrach doszło do serii wypadków, ale żaden z nich nie był tak tragiczny jak te sobotnie. W trakcie długiego czerwcowego weekendu w górach wypoczywa wielu turystów. Słoneczna pogoda zachęca do górskich wypraw, ale trzeba pamiętać, że wysoko w górach panują jeszcze prawdziwie zimowe warunki. Na szlakach w miejscach zacienionych i żlebach leżą płaty zmrożonego śniegu. Wejście w taki teren bez odpowiedniego sprzętu może doprowadzić do tragedii.

