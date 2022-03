W kwietniu testy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. „Rakiety są już w bazie”

Wojna w Ukrainie pokazała konieczność jak najszybszego skoku jakościowego w polskich siłach zbrojnych. Dzięki błyskawicznemu przyjęciu ustawy o obronie ojczyzny nakłady na obronność mają już od 2023 roku zwiększyć się do 3 procent PKB. Ma to między innymi umożliwić zakup 250 czołgów Abrams oraz stworzenie systemu obrony przeciwlotniczej.

Amerykanie zapowiedzieli, że już w kwietniu przeprowadzą pierwsze testy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Instalacja ma chronić USA i sojuszników przed atakami przeprowadzanymi Azji i Bliskiego Wschodu, przede wszystkim z Korei Północnej i Iranu. Ewentualnych rakiet rosyjskich nie będzie w stanie zestrzelić.

Tarcza antyrakietowa w Redzikowie gotowa do testów. „Sprzęt jest zainstalowany”

Baza w Redzikowie ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną do końca 2022 roku. Ma stać się częścią światowej tarczy antyrakietowej, mającej zapewniać bezpieczeństwo przed potencjalnymi atakami z Iranu czy Korei Północnej. Bliźniaczy obiekt działa już w Rumunii.

Pierwsze testy amerykańskich instalacji mają zostać wykonane już w kwietniu. Wiceadm. John Hill, dyrektor Agencji Obrony Przeciwlotniczej, zapowiedział to na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Zaznaczył, że wszystko co potrzebne jest do przeprowadzenia prób działania tarczy, łącznie z rakietami ziemia-powietrze, jest już gotowe.

Ponieważ system Aegis Ashore został zaprojektowany w celu niszczenia rakiet przed fazą terminalną ich ataku, baza w Redzikowie nie będzie w stanie chronić terytorium Polski przed atakami z Rosji.

USA podkreślały to wiele razy, proponując nawet Rosji stałą obecność w bazie jako obserwatora. Rozmowy zostały jednak zerwane jeszcze przed wojną w Ukrainie. Termin testów też nie ma związku z konfliktem – ich harmonogram został stworzony na długo przed inwazją.

