"To na pewno nie jest skecz?". Radna grzmiała o “czarnuchach” i “czarnym ludzie”

W Bierkowie w województwie pomorskim odbyło się spotkanie mieszkańców sprzeciwiających się przyłączeniu tej miejscowości do Słupska. Była to reakcja na uchwałę Rady Miasta w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Słupska. W spotkaniu wzięła udział radna powiatu słupskiego Aldona Szostakiewicz, która jest także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie.

Radna pokazała mieszkańcom wydrukowaną grafikę, na której widać ramiona dwóch osób w silnym uścisku. Jedno z nich jest podpisane jako “Gmina”, a drugie jako “Miasto”. Napis “Mocny Słupsk” widnieje na tle ściśniętych dłoni. Jest to popularna w internecie seria memów, które mają pokazywać współpracę. Ich wydźwięk jest nierzadko ironiczny, ale w tym przypadku mem służył promocji inicjatywy włączenia Bierkowa do Słupska.

Bierkowo. Radna mówiła o "czarnuchach" i "czarnym ludzie"

Radna była oburzona, że ramię należące do czarnoskórej osoby zostało podpisane jako “Gmina” w przeciwieństwie do miasta, które reprezentowała biała osoba. - Widać ręce splecione. Miasto silne, a zobaczcie, jak nas potraktowali? Gmina jako czarnuchy. Dosłownie czarny lud. Czy to nie jest rasizm? - pytała oburzona radna. - Oni chcą nas do siebie? Jak można nas tak porównywać? A w ogóle jak można tak porównywać na temat czarnuchów? Nie można tak. Nie można być rasistą - podsumowała.

Wystąpienie radnej, poza oburzeniem, wywołało też rozbawienie. "Kiedy ludzie drukują memy, to wiesz że będzie grubo" - napisał Marcin Michno. "To na pewno nie jest skecz kabaretowy?" - pytał użytkownik mietczyński.

Zapytaliśmy w słupskim starostwie powiatowym o wypowiedź radnej. Czekamy na odpowiedź.

