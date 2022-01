Tragiczny finał poszukiwań ratownika medycznego z Gdańska. W lesie znaleziono ciało

Jakub Bilski, 38-letni ratownik medyczny z Gdańska, był poszukiwany od 23 stycznia. Trzy dni później policja znalazła ciało mężczyzny na terenach leśnych w okolicach gdańskiego Matemblewa. Prokuratura potwierdziła, że są to zwłoki poszukiwanego 38-latka.

Jakub Bilski wyszedł z domu 21 stycznia i od tego czasu nie kontaktował się z bliskimi. W mieszkaniu zostawił telefon i dokumenty. Rodzina zgłosiła policji zaginięcie w niedzielę 23 stycznia.

Trzy dni później, w środę, poinformowano o znalezieniu ciała mężczyzny w lesie na terenie gdańskiego Matemblewa, niedaleko miejsca zamieszkania Jakuba Bilskiego. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w czwartek potwierdziła w rozmowie z Faktem, że zwłoki należą do zaginionego ratownika medycznego.

Jakub Bilski nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań ratownika z Gdańska

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci i biegły z zakresu medycyny sądowej. Śledczy wstępnie wykluczyli, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. - Z oględzin wynika, że nie ma śladów świadczących o przemocy - stwierdziła Wawryniuk, cytowana przez portal Trójmiasto.pl. Prokurator zaznaczyła, że ostatecznie potwierdzi to sekcja zwłok.

Ratownicy z Gdańska są wstrząśnięci śmiercią kolegi. “Czasami akcje, w których bierzemy udział są dla nas szczególnie trudne... Przez ostatnie 2 dni działaliśmy na terenie trójmiejskich lasów poszukując naszego kolegi. Kuba... nie tak mieliśmy się spotkać... Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia..." - czytamy we wpisie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku.

RadioZET.pl/Fakt/Trójmiasto.pl