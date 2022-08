Niecodzienne zjawisko na Bałtyku. Mogą wprowadzić zakaz kąpieli

Upały i słoneczna aura sprzyjają urlopowiczom na wakacjach, jednak jeśli odpoczywają oni nad polskim morzem, to nie wszędzie czeka na nich równie ciepła woda.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizował temperaturę wody na polskim odcinku Bałtyku. Z pomiaru w środę 17 sierpnia wynika, że w kilku miejscach na wybrzeżu mamy do czynienia z wyjątkowo zimną wodą, do której wchodzenie w czasie upału może nieść bardzo poważne konsekwencje. To zjawisko tzw. upwellingu, gdy ciepła woda przy brzegu jest zastępowana przez podnoszące się zimne wody z głębin morza.

Upwelling - co to? Niecodzienne zjawisko na Bałtyku

Czytamy, że o ile w Pucku woda miała temperaturę 24,5 stopnia Celsjusza, a w Świnoujściu 22 st. C., to już w Kołobrzegu wynosiła ona zaledwie 14,9 st. C. W tym miejscu była ona najchłodniejsza spośród wszystkich punktów pomiarowych. W nieznacznie cieplejszej wodzie mogli się kąpać turyści na plażach we Władysławowie (15,6 st. C), czy Ustce (17,2 st. C).

W dwóch kurortach istnieje ryzyko wprowadzenia zakazu kąpieli w związku ze skrajnie niską temperaturą wody. Ratownicy wprowadzają go, gdy woda w akwenie ma poniżej 14 st. C. Największym zagrożeniem związanym z wejściem do zimnej wody w czasie upału jest doznanie szoku termicznego, który grozi skurczem mięśni w wodzie, a tym samym utonięciem. Ratownicy ostrzegają przed tym plażowiczów nad polskim morzem.

RadioZET.pl/Hydro.imgw.pl